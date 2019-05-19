Воскресенье, 19 мая 2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил об отставке. Как передает УНИАН, он сделал это на брифинге в кабинете министров после очередного заседания правительства.

Гройсман напомнил, что новый президент Владимир Зеленский в обращении к народу Украины после инаугурации предложил действующему составу правительства подать в отставку. “Я думаю, что вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед новоизбранной Верховной радой, а не перед новоизбранным президентом. Но вместе с тем я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства”, – сказал премьер.

По словам Гройсмана, Зеленский взял на себя всю ответственность за ситуацию. “После того как был избран новый президент, я сказал, что осознаю вызовы и возможные угрозы, стоящие в будущем. Я предложил президенту, парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Президент выбрал другой путь. И я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность перед теми угрозами в будущем, которые есть в повестке дня”, – сказал он.

Ранее Гройсман неоднократно заявлял, что планирует участвовать в парламентских выборах.

В понедельник в инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. Он потребовал в течение двух месяцев уволить главу СБУ Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака. Сразу после инаугурации Полторак и Грицак подали в отставку.

“Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы не сможем сделать. Это неправда – можете: вы можете взять бумагу, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах”, – подчеркнул президент.

Гройсман был назначен главой правительства 14 апреля 2016 года, сменив на этом посту Арсения Яценюка.

17 мая в отставку ушли министр иностранных дел Украины Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.