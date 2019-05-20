Понедельник, 20 мая 2019

Лидер арт-группы “Война” Олег Воротников (Вор) арестован в Германии в федеральной земле Бранденбург, сообщается в твиттере группы.

9 мая Воротникова объявила в международный розыск Австрия. Ему предъявили обвинения в окончателной редакции. Как заявляют в “Войне”, Воротников обвиняется в незаконном обороте оружия в федеральной земле Штирия, участии и руководящей роли в “преступной группировке с целью совершения убийств и нанесения серьезного материального ущерба” – незаконном вооруженном формировании Der Krieg (“Война”), а также в подстрекательстве к убийству, насилии над личностью и нанесении серьезного материального ущерба в составе группы лиц, причинении серьезного телесного вреда должностным лицам в связи с исполнением ими своих обязанностей, опасной угрозе силой, жестоком принуждении официального лица либо государственного представителя с целью воспрепятствования осуществлению им служебных обязанностей, сопротивлении государственной власти, тяжелом общественном насилии, причинении персональной травмы, нанесении серьезного материального ущерба государственным объектам безопасности, оборонной инфраструктуре, памятникам культуры и объектам религиозного культа. Кроме того, Воротникову вменяется уклонение от следственных действий и сопротивление судебному разбирательству. По всем этим обвинениям ему грозит до пяти лет тюремного заключения.

Ранее австрийские власти дважды предъявляли обвинения Воротникову – в сентябре прошлого года и в январе нынешнего.

11 сентября жену Воротникова Наталью Сокол с тремя детьми задержали в горной деревне на юго-западе Штирии, где жила семья, по делу о деятельности группировки Der Krieg. Эмигрантку отправили в городскую тюрьму Граца. C 3 декабря прошлого года ее дело рассматривается в австрийском суде.

В марте прошлого года Воротников объявил, что бежал из швейцарской подземной тюрьмы для нелегальных мигрантов. Также утверждалось, что в конце января лидера “Войны” арестовали в Берлине, а Сокол с детьми после этого месяц жила “в лодке без отопления, электричества, газа, воды и всего остального”.

В России против Воротникова возбужден ряд уголовных дел за акции “Войны”. В Европу он с семьей бежал в 2012 году. Эмигранта неоднократно арестовывали по запросам России, но всякий раз освобождали. Кроме того, у Воротникова возникали проблемы с законом в связи с его образом жизни в Европе.

В апреле 2014 года Воротников отказался от участия в амстердамском фестивале Openborder, сославшись на “антироссийскую” позицию его организаторов.