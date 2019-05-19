Воскресенье, 19 мая 2019

Специалисты Deutcsche Bank по противодействию отмыванию денег посчитали подозрительными многочисленные транзакции компаний, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его затем Джаредом Кушнером, сообщает The New York Times.

По словам пяти бывших и нынешних работников банка, транзакции 2016-2017 годов, в том числе с участием ныне не существующей Trump Foundation, в свое время вызвали тревожное срабатывание компьютерной системы, предназначенной для обнаружения незаконной активности.

Сотрудники банка, в чьи обязанности входил надзор за соблюдением нормативов, составили отчеты о подозрительной активности, которые, как они посчитали, должны были быть отправлены в подразделение Минфина США, занимающееся финансовыми преступлениями. Однако руководство Deutsche Bank отказались посылать отчеты американским властям.

Как минимум некоторые из подозрительных переводов направлялись физическим и юридическим лицам за границей.

По словам Тамми Макфадден, бывшей сотрудницы офиса Deutsche Bank в Джексонвилле, Флорида, она обнаружила, что деньги от строительной компании зятя Трампа Kushner Companies переводились российским физическим лицам. По утвеждению Макфадден, ее уволили, после того как она несколько раз пожаловалась на бездействие руководства банка в надзорные органы.

Власти США неоднократно наказывали Deutsche Bank за содействие отмыванию денег, в том числе российских, а также за перевод средств в нарушение американских санкций в такие страны, как Иран. “Двое бывших сотрудников сообщили, что подняли вопрос о транзакциях с участием компаний, связанных с видными россиянами, – пишет NYT. – Но у сотрудников сложилось впечатление, что банк не хотел расстраивать важных клиентов”.

Deutsche Bank был основным банком, обслуживающим бизнес-империю Трампа, после того как большинство других банков отказались сотрудничать с ним из-за неоднократных банкротств.

Трамп в твиттере назвал публикацию фальшивкой. “Через 6 лет, к концу моего президентского срока, NYT прекратит существование”, – написал он. “Они опять фабрикуют фальшивки о том, что многие банки не хотели иметь со мной дела. ЛОЖЬ! Просто мне не нужны были деньги. Очень старомодно, но это правда. Когда тебе не нужны деньги, тебе не нужны банки. Банки всегда предлагали мне свои услуги, они хотят делать деньги… Теперь фейковые СМИ утверждают, что Трамп все покупал за наличные и поэтому не нуждается в банках. Но откуда взялась у меня вся эта наличность? Что, из России? Нет, я построил отличный бизнес и не нуждаюсь в банках, но если бы захотел, они были бы к моим услугам. И Deutsche Bank был хорош и профессионален – а если бы вдруг он мне не понравился, я пошел бы в другой банк… всегда было много денег и выбор из множества банков. Они были бы счастливы взять мои деньги. Фейк-ньюз!” – говорится в твитах Трампа.

В Deutsche Bank сообщили The Hill, что “очень серьезно” относятся к информации о возможном отмывании денег. В банке утверждают, что активизировали борьбу с отмыванием денег и не препятствовали в расследовании подозрительной активности, а из банка никто не был уволен при попытке обелить кого-либо из клиентов.

В Trump Organisation заявили, что не располагают информацией о каких-либо подозрительных переводах, связанных с Deutsche Bank. “Сейчас мы не располагаем действующими счетами в Deutsche Bank”, – сообщила представитель компании Аманда Миллер.

Представитель компаний Кушнера Карен Забарски также сообщил, что его наниматель “уже давно” не имел никаких отношений с банком.