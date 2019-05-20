Понедельник, 20 мая 2019

Член совета движения “Голос” Роман Удот задержан в Москве по уголовному делу. Об этом он сам написал в понедельник вечером в Фейсбуке. Удот подозревается по части 1 статьи 119 УК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью; до 2 лет лишения свободы).

Потерпевшей по делу проходит сотрудница НТВ, которая в марте прошлого года вступила с Удотом в конфликт в аэоропорту Шереметьево. Удот отобрал у нее мобильный телефон, его задержали. Удот написал на телевизионщицу заявление по статьям 137 (нарушение прикосновенности частной жизни) и 138 УК (нарушение тайныы переписки). Та написала встречное заявление.

Удот уехал за границу до возбуждения уголовного дела против него. 15 мая он вернулся в Россию и сам явился в линейное управление МВД, попросив возобновить следственные действия. Соответствующее заявление он опубликовал в Фейсбуке.

Как пояснил Интерфаксу адвокат Удота Максим Пашков, требование об аресте дознаватель обосновывает тем, что Удот якобы скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. “Дело в том, что когда в марте прошлого года он улетел за границу, то никакого уголовного дела в отношении него не было. Дело появилось только в апреле этого года, поэтому ни о каких попытках скрыться речи быть не может”, – подчеркнул адвокат.

Конфликту в Шереметьево предшествовала многомесячная травля Удота и его семьи сотрудниками НТВ и показ пропагандистского фильма с “компроматом” на движение “Голос”.

“Задержание Романа – не что иное, как преследование за профессиональную деятельность по разоблачению фальсификаций на выборах. Это результат колоссального давления, которым подвергаются сам Роман, его родители и ребенок”, – заявил сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

Удот – активист движения наблюдателей на выборах. В 2008 году он, в частности, задокументировал вброс на московском избирательном участке, где включилась воздушная тревога. Удот – известный специалист по электоральной статистике, соавтор методических материалов БДИПЧ ОБСЕ по выявлению фальсификаций статистическими методами.