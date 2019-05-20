Понедельник, 20 мая 2019

Соратника политика Алексея Навального Леонида Волкова рано утром задержали на Волоколамском шоссе в Подмосковье, сообщил он “Медиазоне”.

“С утра пораньше наружка за такси, потом останавливают и задают странные вопросы. Вот стоим, не едем, но и не отпускают”, – написал Волков в твиттере. Как уточняет в своем телеграм-канале Навальный, Волков ехал на такси в офис Фонда борьбы с коррупцией. Машину остановили, после чего Волкова забрали со словами: “Мы вас заждались”.

Волкова доставили в отдел полиции Даниловский. На него собираются оформлять протокол по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичной акции) за митинг против повышения пенсионного возраста 9 сентября прошлого года.

Политику грозит до 30 суток ареста, от 100 до 300 тысяч рублей штрафа или от 40 до 200 часов обязательных работ.

Последние несколько месяцев Волков жил за пределами России.