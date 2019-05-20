Понедельник, 20 мая 2019

Пока что машины с ДВС остаются актуальными на наших холодных просторах – двигатели неплохо заводятся при отрицательных температурах, стабильно работают при жаркой погоде и потребляют умеренный объем топлива. Но летом в салоне автомобиля может ощущаться дискомфорт из-за повышенной температуры. Ее можно значительно снизить, если воспользоваться специализированными автомобильными кондиционерами. В автомобилях «Мерседес» С-класса имеются небольшие кондиционера на солнечных батареях, которые включаются при долгой стоянке и гарантируют прохладный воздух внутри салона. Но в наших реалиях нужно покупать и инсталлировать автомобильные кондиционеры самостоятельно, информирует icecar.ru.

Самыми востребованными считаются механические версии, поскольку обладают солидной мощностью, высокой надежностью и небольшими габаритами – они с легкостью помещаются под капотом большей части легковых автомобилей.

Они состоят из мощного компрессора, конденсатора, фильтра-осушителя и испарителя. Стоит завести двигатель на ХХ, как компрессор, забирающий мощность от коленвала, начинает дросселировать фреон и в салоне автомобиля окажется прохладно. Недостатки имеются – повышенный расход топлива (до 10-20%) и необходимость частых профилактических работ в виде промывки конденсатора и испарителя водой. И регулярной дозаправки системы хладагентом R 134a. Но в плюсе – повышенная холодильная мощность данной системы и неплохая надежность.

Для автобусов или микроавтобусов наилучшим выбором окажутся электрические автомобильные кондиционеры. Внешний блок, в котором устанавливаются ключевые узлы – от компрессора до конденсатора – устанавливается на крыше автотранспорта. Блок отличен обтекаемым видом и занимает малую посадочную площадь. Все работает от электрического бортового питания.

Преимущества данной схемы налицо – автокондиционер сможет работать не только от ДВС, но и от внешней электрической сети. В последнем варианте гарантируется существенная экономия финансовых средств, поскольку моторесурс ДВС не будет расходоваться на стоянках, а электроэнергия стоит на порядок дешевле органического топлива.

Электрические версии автомобильных кондиционеров используют особый вид хладагента в виде R 407c, который стоит дешево и не оказывает негативного влияния на озоновый слой. Если его объем начнет уменьшаться, то достаточно будет купить баллончики с данным фреоном, подключить к шариковому клапану, открыть вентиль и произвести дозаправку. После такой процедуры, которую вполне можно провести собственными силами, кондиционер вновь будет иметь высокую мощность охлаждения.

Электрические кондиционеры выпускаются не только с классическим горизонтальным расположением, но и с вертикальным. Последние преимущественно устанавливаются сзади кабин грузовиков – занимают немного места и отличны высокой производительностью.