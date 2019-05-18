Суббота, 18 мая 2019

Саудовская Аравия сделает все возможное для предотвращения войны, но если Иран начнет военные действия, королевство “ответит твердо и решительно”. Такое заявление сделал саудовский министр иностранных дел Адиль аль-Джубейр. Оно опубликовано в твиттере МИДа. “Если другая сторона выберет войну”, Саудовская Аравия будет “защищать себя и свои интересы”, подчеркнул министр.

Аль-Джубейр заявил, что Иран “угрожал экономическим интересам мира, намереваясь закрыть морские пути, и провел террористические операции в Саудовской Аравии и регионе”. Министр призвал мировое сообщество занять жесткую позицию по отношению к иранскому режиму, который “сеет разрушение и хаос во всем мире”.

В свою очередь, заместитель командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами заявил, что Иран не хочет войны, но не боится ее. “Разница между нами состоит в том, что у них (Саудовской Аравии. – Ред.) нет желания воевать и они боятся войны”, – цитирует его Reuters.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз созвал экстренный саммит с участием стран Лиги арабских государств и Совета сотрудничества государств Персидского залива. Встреча пройдет в Мекке 30 мая.

13 мая

Ранее на этой были атакованы четыре танкера, находившиеся вблизи территориальных вод ОАЭ. Два из них принадлежали Саудовской Аравии. За несколько дней до этого США предупредили о возможных иранских атаках на коммерческие и военные суда.

Нападения были совершены при входе в Ормузский пролив, через который проходит около трети мирового экспорта сырой нефти. На фоне этих событий нефтяные цены резко пошли вверх.