Воскресенье, 19 мая 2019

Июньская встреча президентов США и России в Японии может не состояться. Как пояснил кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков на канале Россия-1, Москва ждет от американской стороны официальных предложений на этот счет.

13 мая Дональд Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Владимиром Путиным во время саммита G20, который пройдет в Осаке 28-29 июня. Позже это подтвердил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Сочи. “Мы слышали слова о намерениях, но сформулированного предложения о проведении такой встречи не последовало до сих пор”, – сказал Песков.

Песков напомнил, что Трамп менее чем за сутки отменил запланированную встречу с Путиным в Аргентине в ноябре прошлого года. Решение было принято после нападения России на украинские корабли в Черном море. Тогда Трамп и Путин ограничились кратким общением в кулуарах саммита G20. По словам пресс-секретаря, “многие встречи отменялись не единожды”. “В этой связи инициатива новой встречи должна исходить от американской стороны”, – заметил Песков.

“Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь много знаков вопроса”, – продолжил пресс-секретарь. По его словам, возможны три варианта: “встреча на ногах, совсем краткая”; более продолжительная, “не совсем полноформатная” встреча в кулуарах саммита “двадцатки” либо “заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня полноформатная встреча”. Российская сторона, по словам Пескова, рассчитывает на последний вариант.

“Действительно, позиция президента Трампа и позиция американской стороны по многим вопросам, она подвержена стремительным изменениям. Поэтому здесь нужно дождаться каких-то исчерпывающих разъяснений, – добавил пресс-секретарь. – Мы все знаем, на протяжении последних трех лет Трамп неоднократно произносил фразу о том, что Москва и Вашингтон должны поладить. Какой смысл он вкладывает в этим слова, мы, наверное, не осознаём до конца. Наверняка поладить – это не значит ввести дополнительные санкции, поладить – это не значит игнорировать интересы друг друга. Наверное, это должно быть что-то иное”.

3 мая Трамп и Путин более часа говорили по телефону. Обсуждались ситуация на Украине, конфликт в Венесуэле и проблемы ядерного разоружения.