Суббота, 18 мая 2019

Бывший замглавы администрации президента Украины Андрей Портнов вернулся в страну. В Фейсбуке он опубликовал фотографию из киевского аэропорта Борисполь с подписью “Здравствуй, дорогая Украина. Все только начинается!”.

“Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину: время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!” – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, замглавы президентской администрации, входил в Совет Нацбанка. В 2005-2010 годах Портнов главным юристом команды Юлии Тимошенко.

Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году. Экс-чиновник был внесен в санкционный список ЕС.

В конце 2014 года суд удовлетворил иск Портнова к прокуратуре о защите чести, достоинства и деловой репутации: все обвинения в его адрес по делу о расстреле Майдана были признаны не соответствующими действительности. В 2015 году против Портнова открыли дело о присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями, он был объявлен в розыск. В том же году суд ЕС снял с него санкции, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.

В марте 2018 года стал известно, что в отношении Портнова начато уголовное производство по статье о госизмене. Экс-чиновник заявил о намерении судиться с СБУ.

Последнее время Портнов жил в Австрии, имел частную адвокатскую практику. После победы Владимира Зеленского на президентских выборах Портнов заявил о намерении вернуться на Украину.