Суббота, 18 мая 2019

В Казани совершено нападение на активиста Либертарианской партии России Михаила Светова. Как сообщает “Idel.Реалии”, Светова облили фекалиями у входа в “Амакс Сафар Отель”, куда он приехал с лекцией.

По словам соратников Светова, нападавших было двое. Сотрудник службы безопасности отеля рассказал, что Светова поджидали четверо.

“На меня только что напали перед самой лекцией. Плеснули в лицо просто говном. Несмотря на это, лекция состоится. Причины очевидны – ненависть, обычная нашистская тактика”, – цитирует Светова “МБХ медиа”.

“Разумеется, я буду подавать заявление. Я буду выяснять, что это за лицо, он должен был попасть на камеры наблюдения”, – добавил активист. Это не первое нападение на Светова.

Лекция началась с небольшим опозданием, собравшиеся встретили Светова аплодисментами.