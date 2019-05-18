Суббота, 18 мая 2019

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан выйти в понедельник на акцию протеста у всех судов страны. “Утром в 08:30 блокируем все входы и выходы зданий судов республики так, чтобы никто не смог войти внутрь”, – написал он в Фейсбуке. В полдень Пашинян выступил с обращением в прямом эфире.

В воскресенье утром Пашинян, комментируя освобождение из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, заявил, что “в стране созревает второй и самый главный этап революции”.

В субботу суд общей юрисдикции Еревана освободил Кочаряна под личное поручительство бывшего и действующего президентов Нагорного Карабаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

В Ереване на Площади Свободы в воскресенье вечером проходит протестный митинг. Накануне акция протеста против освобождения Кочаряна собрала около тысячи участников. От здания суда, где решался вопрос о мере пресечения, протестующие устроили шествие к зданию Генпрокуратуры. Они пригрозили акциями неповиновения, если Генпрокуратура не обжалует решение суда до 16 часов в понедельник.

Сторона обвинения вправе обжаловать решение суда в десятидневный срок, заявила “Кавказскому узлу” пресс-секретарь ведомства Аревик Хачатрян. “Генпрокуратура призывает воздержаться от попыток сформировать неверное восприятие ее полномочий”, – добавила она.

29 апреля Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по “делу 1 марта” и направила дело в суд.

Кочарян обвиняется в том, что 9 апреля 2008 года в составе группы лиц, будучи действующим президентом, сверг конституционный строй. Другие фигуранты: Сейран Оганян, в 2008 году занимавший пост главы Генштаба армянской армии, бывший генсек Организации договора коллективной безопасности Юрий Хачатуров (в 2008 году – замминистра обороны), в ноябре прошлого года отозванный Арменией с этого поста, бывший руководитель аппарата Кочаряна Армен Геворкян. Еще один фигурант дела об узурпации власти, бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, скрылся и объявлен в розыск.

Согласно другому обвинению, в феврале и марте 2008 года Кочарян получил взятку в 3 миллиона долларов от владельца компании “Ти Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян за невмешательство в процесс предоставления компании лицензии на недропользование.

Обвинение Кочаряну предъявили в июле прошлого года. Суд первой инстанции взял его под стражу, но апелляционный суд по жалобе защиты отменил это решение. В декабре прошлого года Кочаряна вновь арестовали.

В 2008 году победителем президентских выборов в Армении был объявлен Серж Саргсян, преемник завершавшего второй срок Кочаряна. Сторонники оппозиционного кандидата – первого президента страны Левона Тер-Петросяна – 1-2 марта 2008-го года устроили в Ереване протесты. Полиция разогнала акции; 10 человек погибли, сотни получили ранения.

Ряд организаторов протестов получил реальные сроки. В частности, Пашиняну дали семь лет колонии; фактически он отбыл меньше двух лет, после чего был освобожден по амнистии.