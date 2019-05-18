Суббота, 18 мая 2019

Заявление

14 мая в Санкт-Петербурге на конференции в Конституционном суде РФ директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, академик РАН Талия Хабриева выступила с предложением внести в Конституцию РФ статью о единой государственной идеологии. Видимо, учитывая особую важность предложения, РИА “Новости” сразу же разместило о нем подробную информацию.

Ранее мысль о будто бы назревшей насущной необходимости единой идеологии высказывали Сергей Миронов, Владислав Сурков и некоторые другие деятели нынешней российской власти. Теперь, видимо, они перешли от слов к делу. Пространное и претендующее на научную аргументированность выступление близкой правительству академика Т. Хабриевой, в недавнем прошлом вице-президента РАН, а теперь заместителя президента Академии, содержит призыв незамедлительно начать “широкую дискуссию”, результат которой предусматривается только один: выработка единой, обязательной для всех государственной идеологии.

Мы оставляем в стороне обсуждение квазинаучных, а иногда и просто абсурдных идей о “о генетически присущих российскому народу ценностях, которые составляют основу его идентичности” – именно они, по Хабриевой, должны лечь в основу будущей идеологии. Дело не в том, что будет положено в основу, а в том, что любая единая и обязательная для всех государственная идеология неизбежно приведет Россию к новому тоталитаризму.

Статья 13 ныне действующей Конституции РФ гласит:

“1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом”.

Мы, конечно, понимаем, что в последние годы в ходе происходящего в стране “латентного путча” власти мало считаются с этими конституционными нормами. Но одно дело – авторитарное самоуправство и ограничение свобод ВОПРЕКИ закону, вопреки Конституции, за которое, возможно, когда-то придется отвечать, и совсем другое – изъятие из Конституции принципиально важных положений об идеологическом и политическом многообразии, о запрете единой обязательной идеологии.

Зачем это нужно нынешним властям? Да очень просто: единая государственная идеология, внесенная в Конституцию и обязательная для всех, напрочь исключает, ставит вне закона возможность оппозиционной деятельности, свободной мысли, возможность свободного общественного и политического творчества.

Готовящееся изменение Конституции открывает неограниченные возможности для установления тоталитарного порядка, такого же, например, какой был в нацистской Германии или коммунистическом СССР. Или такого, какой сегодня существует в Северной Корее, где идеология чучхе (кстати, как две капли воды похожая на ту, что предлагает г-жа Хабриева) закреплена в Конституции как обязательная для всех.

Иные наблюдатели полагают выступление “какой-то там” Хабриевой недостойным серьезного внимания: вот если бы Сам высказался. Можно не сомневаться, выскажется. Но тогда поздно будет что-либо лепетать, поскольку это будет уже завершением кампании, той очевидной кампании за изменение конституционного строя в России, которая открывается по сути выступлением Хабриевой, а еще ранее подготовлена заявлениями других деятелей.

Теперь же, пока не ушло время, мы призываем все здоровые общественные силы страны, всех, кто сохранил здравый смысл и приверженность демократическим ценностям, начать широкое общественное движение в защиту фундаментальных гуманистических ценностей Конституции.

Лев Тимофеев, бывший политзаключенный

Александр Подрабинек, бывший политзаключенный

Публикуя это заявление, мы открываем его для всех, кто пожелает присоединиться к нам.