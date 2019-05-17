Пятница, 17 мая 2019

Вице-канцлер Австрии Ганс-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видеозаписи его переговоров о российском финансировании возглавляемой им Австрийской партии свободы (АПС).

Штрахе и глава парламентской фракции АПС Иоганн Гуденус пообещали предоставить ряд государственных строительных заказов фирмам некоей богатой россиянки в обмен на финансовую помощь перед парламентскими выборами 2017 года. Это следует из видеозаписи беседы Штрахе и россиянки, состоявшейся на вилле на острове Ибица в июле 2017 года. На тот момент политики находились в оппозиции. Запись, сделанную скрытой камерой, опубликовали в пятницу германские издания Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung.

В субботу Штрахе заявил, что осуждает “грязную кампанию, развязанную из-за рубежа”, но признает, что совершил “глупость” и “ошибку”, после которой не может оставаться в правительстве. Он объявил, что уходит с поста вице-канцлера и лидера АПС. Новым лидером партии стал министр транспорта Норберт Хофер.

В разговоре на видео участвуют Штрахе, Гуденус с женой и еще один мужчина, говорящий по-немецки. Собеседница австрийских политиков, представившаяся Аленой Макаровой, называет себя богатой россиянкой, племянницей российского олигарха Игоря Макарова, приближенного к Кремлю.

Россиянка предлагает инвестировать в Австрию 250 миллионов евро и неоднократно намекает, что речь идет о деньгах незаконного происхождения; это не смущает ее собеседников.

Штрахе в ответ обещает, что в случае участия АПС в правящей коалиции позаботится о получении компаниями россиянки госконтрактов, которые сейчас достаются строительной компании Strabag. Участники разговора обсудили возможность перевода в партийную кассу АПС крупных пожертвований с помощью специально созданной для этого некоммерческой организации.

“Алена Макарова” говорит о своих планах стать совладелицей самой популярной австрийской газеты Kronen Zeitung. Штрахе прочит ей в партнеры австрийского инвестора Генриха Пекину, который скупил ведущие венгерские СМИ и передал их под контроль премьер-министра Виктора Орбана. По словам Штрахе, его партия хотела бы “сформировать медийный пейзаж как у Орбана”. Он также упоминает о возможной приватизации общественного телевидения ORF. “Kronen Zeitung всем нам принес бы пользу, – замечает Гуденус. – Вам – в плане бизнеса, нам – политически”.

Штрахе просит собеседницу собрать компромат на политических оппонетов АПС и опубликовать его в зарубежных СМИ, чтобы на его партию не пало подозрение.

Штрахе не стал отрицать факта беседы с россиянкой. В письменном заявлении он указывает, что это была “частная, неформальная встреча в расслабленной атмосфере отпуска”. По утверждению политика, в ходе разговора он неизменно указывал на необходимость соблюдения австрийского законодательства. Стоит также учитывать, что за вечер было выпито немало алкоголя, а ведению разговора мешал языковой барьер, пишет вице-канцлер.

Гуденус, Штрахе и “Алена Макарова”. Кадр съемки скрытой камерой

Как сообщает Kurier со ссылкой на генерального секретаря Минюста Австрии Кристиана Пильначека, видео будет проверено прокуратурой. “Генеральная прокуратура уже уполномочена на проведение экспертизы”, – сказал чиновник.

Разъяснений от АПС также требует Счетная палата Австрии, написал в твиттере ее председатель Кристиан Нойвирт.

Видео опубликовано за неделю до выборов в Европарламент. Российские связи АПС – одна из тем предвыборной полемики.