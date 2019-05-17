Пятница, 17 мая 2019

Украина освободит родину крымских татар от оккупации, говорится в заявлении избранного президента Украины Владимира Зеленского к 75-й годовщине депортации крымскотатарского народа.

“Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа – никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий – как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму, – говорится в обращении Зеленского. – Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день. Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с Кырымлы. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!”

Схожее заявление сделал действующий президент Петр Порошенко. “Боль крымскотатарского народа – это наша общая боль. Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами. Уверен, право крымских татар жить на своей земле будет обязательно восстановлено”, – говорится в заявлении Порошенко.

В субботу в Симферополе прошло мероприятие к 75-й годовщине депортации крымских татар. У памятного камня возле железнодорожного вокзала собрались около 100 человек, в основном пожилые люди. За мероприятием наблюдали около 20 силовиков, они не вмешивались в происходящее.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился ко всем украинцам, руководителям теле- и радиокомпаний, журналистам, блогерам и пользователям соцсетей с призывом в 12:00 по всей Украине, в том числе в аннексированном Крыму, почтить минутой молчания память жертв геноцида крымских татар.

В Киеве на ВДНХ в субботу откроется художественный проект “Украденный Крым”. От ВДНХ планируется в 16:30 провести автопробег памяти жертв депортации, а на Площади Независимости в 18:00 пройдет траурный митинг.

В Москве на Лубянской площади активистка Вера Лаврешина провела пикет солидарности с крымскими татарами.

Фото: Вера Лаврешина

Возле Красной площади на “нулевом километре” задержали бывшего ведущего новостей на youtube-канале “Навальный Live” Тимура Каримова, который держал плакат в поддержку преследуемых крымских татар.

Фото: ovdinfo.org