Пятница, 17 мая 2019

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга обсудить альтернативные места для строительства храма Святой Екатерины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на департамент информполитики губернатора.

“Уже в понедельник и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет еще не менее четырех потенциальных площадок”, – заявил губернатор.

Он добавил, что жители города могут предлагать и свои варианты. “Все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведем опрос жителей, – сказал Куйвашев. – И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто”.

Губернатор заверил, что и городские, и областные власти понимают свою ответственность за достижение общего согласия по поводу храма. “Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций мнение всех без исключения жителей города и области одинаково ценно. Хочу, чтобы вы услышали: вопрос не стоит так – храм или сквер. И храм, и сквер нужны городу и горожанам. И где быть храму, и где скверу – должны решить все вы, жители Екатеринбурга”, – подчеркнул чиновник.

Между тем E1.ru сообщает, что СКР требует от редакции портала передать ведомству все видеозаписи с митингов для опознания лиц их участников.

Как сообщается в телеграм-канале “Znak Екатеринбург”, в субботу на встрече с противниками застройки сквера мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что чиновники работают с профессиональными социологами, чтобы определить репрезентативность выборки для будущего опроса и его форму – возможно его проведение на улицах, через интернет и по телефонам. Будут опрашивать весь Екатеринбург или только жителей окрестности сквера, пока неизвестно.

Активисты настаивали на проведении референдума. Они сквера предложили Высокинскому обратиться к городской думе, чтобы она назначила голосование.

“Мы с вами находимся в режиме прямой демократии, пишем новую историю города”, – заявил мэр. Он заверил, что для властей будут обязательными результаты и референдума, и опроса, но, если готовить референдум, то город будет находиться “в ситуации разделенного общества”. Как пояснил Высокинский, опрос обойдется в 8-15 миллионов рублей, референдум – в 120-130 миллионов. Однако он пообещал вынести вопрос о референдуме на рассмотрение гордумы. Мэр отказался убрать забор вокруг стройки, но пообещал повесить в сквере камеры наблюдения, вывезти строительную технику и открыть проход по набережной. По мнению Высокинского, полиция на митингах против храма действовала корректно: “задержания начали, когда начали переходить грань”.

Накануне на пресс-конференции Высокинский объяснил, что городская администрация решила провести опрос, а не референдум по поводу строительства храма, поскольку это займет меньше времени. “Если объявлять референдум, то мы будет год в подвешенной ситуации, плюс это большие затраты. Нужно приложить все усилия, чтобы опрос по процедуре и форме был максимально корректным. Главная цель – сделать не быстро, а правильно”. На вопрос о том, почему в оккупированном Крыму подготовка “референдума” заняла всего несколько недель, а в Екатеринбурге для этого требуется год, мэр не ответил.

Согласно утвержденным екатеринбургской гордумой правилам, опрос проводится поименным голосованием по месту жительства его участников путем сбора подписей в опросном листе. Длительность опроса может составлять от одного до 14 дней. Его результаты носят рекомендательный характер.

16 мая директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров заявил, что его центр готов в кратчайшие сроки провести опрос жителей района Екатеринбурга, где планируется построить храм. “Это стандартное исследование, все технологии есть. Все колл-центры смогут по нашей анкете провести это исследование в считанные дни. Как только будет поручение президента, если оно будет нам, мы готовы быстро и профессионально исследование провести и результаты представить”, – сказал Федоров.

Опрос об отношении жителей Екатеринбурга к строительству храма ВЦИОМ уже проводит с 15 мая. Как сообщил Федоров, результаты этого опроса публиковаться не будут, а его заказчик пожелал остаться неизвестным.

Телеканал “Екатеринбург-ТВ” опубликовал список вопросов, которые задают социологи ВЦИОМа респондентам. В нем 41 вопрос. В одном из вопросов утверждается, что соорганизатором акции за сохранение сквера выступил штаб Алексея Навального.

С инициативой провести опрос среди жителей микрорайона, где планируется построить храм, в четверг выступил Владимир Путин.

По данным телефонного опроса екатеринбургского фонда “Социум”, опубликованным в тот же день, 52 процента респондентов выступают категорически против или скорее против постройки храма у Театра драмы, 28 процентов относятся к строительству положительно или скорее положительно, а 20 процентов – безразлично или не могут определиться.

Протесты против строительства храма продолжаются в Екатеринбурге с понедельника. В первый день протеста на защитников сквера, вместо которого собираются построить храм, напали титушки. В последующие дни силовики задержали более 100 человек, 30 защитников сквера отправили под арест на сроки от 2 до 15 суток.