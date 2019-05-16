Четверг, 16 мая 2019

У начальника 2-го (банковского) отдела управления “К” службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина при обысках на трех квартирах изъяли сумму, эквивалентную 12 миллиардам рублей, сообщает “Росбалт” со ссылкой на источник в спецслужбах.

“Коммерсант” со ссылкой на неназванные источники сообщает, что в эту сумму вошли активы двух других бывших сотрудников управления “К”, задержанных вместе с полковником Черкалиным, – бывшего начальника банковского отдела полковника Дмитрия Фролова и его экс-заместителя Андрея Васильева. Таким образом, сумма изъятого превышает стоимость активов, конфискованных через суд у обвиняемого во взяточничестве полковника МВД Дмитрия Захарченко, – она составила 9 миллиардов рублей.

“Мы подозреваем, что эти деньги были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь – от руководителей банков”, – сообщил источник “Росбалта”.

По утверждению собеседника агентства, сейчас в оперативных материалах фигурируют три банка, которые могли платить Черкалину крупные суммы, в том числе “Траст” и “Югра”. Первый банк в марте 2018 года попал под санацию, у второго летом 2018 года Центробанк отозвал лицензию.

По данным “Коммерсанта”, в ходе обысков по делам Черкалина и группы Фролова – Васильева были изъяты наличные рубли, доллары и евро, которые хранились в квартирах, используемых как банковские хранилища, ячейках банков, а также многочисленные драгоценности, коллекции часов элитных марок, акции и другие ценные бумаги.

По сведениям издания, изъяты и описаны еще не все ценности – сейчас ведется работа со счетами частных лиц и компаниями, которые могли быть связаны с арестованными силовиками. Предположительно на них могут храниться не меньшие суммы.

По данным “Коммерсанта”, сотрудники ФСБ “могли сколотить целые состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи”. В частности, силовики за вознаграждение могли предупреждать банкиров о будущих проверках и отзывах лицензий. Кроме того, говорится в публикации, участники расследования не исключают, что сверхдоходы арестованным приносило обналичивание и взятки за оказание различных услуг коммерческим банкам.

Как утверждается в публикации “Коммерсанта”, разработка в управлении “К”, которая привела к арестам и изъятиям крупных сумм, инициирована начальником управления генералом Иваном Ткачевым, который ранее служил в управлении собственной безопасности спецслужбы. Дела Черкалина, Фролова и Васильева расследуются главным военным следственным управлением СКР, а оперативное сопровождение по ним ведет УСБ ФСБ.

Ранее сообщалось, что Черкалин был одним из доверенных лиц Ткачева.

В банковском отделе управления “К”, пишет “Коммерсант”, числятся около 30 сотрудников. “Сейчас в отношении действующих коллег арестованных чекистов проводятся проверки, а по их результатам, возможно, подразделение будет ликвидировано, а его сотрудники переведены в другие отделы”, – говорится в публикации.

О задержании Черкалина, проведенном УСБ ФСБ, спецслужба отчиталась 25 апреля. В тот же день поздно вечером его взял под стражу 235-й гарнизонный военный суд. Фролова и Васильева Басманный райсуд Москвы арестовал на следующий день. Дела всех трех силовиков находятся в производстве главного военного следственного управления СКР.

Накануне Московский окружной военный суд отклонил апелляцию Черкалина на арест. На суде стало известно, что ему предъявили обвинения.

Черкалину вменено несколько эпизодов по части 6 статьи 290 УК (получение взяток в особо крупных размерах), предусматривающей от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, Черкалин с ноября 2013 года по февраль 2016-го, “будучи должностным лицом”, находясь в Москве, получил от “гражданина Назарова” через посредника взятку в особо крупном размере “за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство”. Размер взятки в рублевом эквиваленте составляет более 52 миллионов рублей (850 тысяч долларов).

Васильев и Фролов подозреваются по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Им грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, они в 2011 году, будучи действующими сотрудниками центрального аппарата ФСБ, “действуя в составе организованной группы, используя служебное положение и авторитет занимаемой должности”, ввели потерпевшего Сергея Гляделкина в заблуждение относительно того, что его могут привлечь к уголовной ответственности, что “ставит под угрозу реализацию инвестиционных проектов по строительству жилых домов на территории Москвы”. По данным “Коммерсанта”, силовики “выступали решальщиками, обещая посодействовать в закрытии уголовного дела, но, получив деньги, своих клиентов кинули”.

Оба силовика, писал “Коммерсант”, были уволены из ФСБ за то, что не указали в декларациях зарубежную недвижимость, принадлежащую их родственникам.