Пятница, 17 мая 2019

Второй президент Армении Роберт Кочарян вышел из следственного изолятора Службы национальной безопасности “Ереван-Кентрон”. Об этом сообщает News.am со ссылкой на адвоката экс-президента Айка Алумяна.

В субботу суд общей юрисдикции ереванских административных районов Аван и Нор Норк под председательством судьи Давида Григоряна решил выпустить Кочаряна на свободу под поручительство президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна и его предшественника на этом посту Аркадия Гукасяна. Оба лично пришли в суд и заявили, что перевели на депозитный счет суда общей юрисдикции Еревана по полмиллиона драмов (677 742 рубля).

Как сообщает “Эхо Кавказа”, у здания суда, принявшего решение об освобождении политика, проходили акции его сторонников и противников. Их было заметно больше обычного, и полиция была вынуждена подключить для охраны дополнительные силы.

Срок ареста Кочаряна истекал 19 мая. В последний раз суд общей юрисдикции Еревана под преседательством судьи Армена Бекташяна продлил экс-президенту срок ареста в марте.

Кочарян обвиняется в том, что 9 апреля 2008 года в составе группы лиц, будучи действующим президентом, сверг конституционный строй. Согласно другому обвинению, в феврале и марте 2008 года он получил взятку в 3 миллиона долларов от владельца компании “Ти Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян за невмешательство в процесс предоставления компании лицензии на недропользование.

Другие фигуранты, обвиняемые в свержении конституционного строя – Сейран Оганян, в 2008 году занимавший пост главы Генштаба армянской армии, бывший генсек Организации договора коллективной безопасности Юрий Хачатуров (в 2008 году – замминистра обороны), в ноябре прошлого года отозванный Арменией с этого поста, бывший руководитель аппарата Кочаряна Армен Геворкян. Кроме того, Геворкяну вменяется получение в феврале и мае 2008 года взятки в 1 миллион долларов от Амбарцумян за невмешательство в процесс предоставления ее компании лицензии на недропользование, а также в легализации доходов, полученных незаконным путем. Еще один фигурант дела об узурпации власти, бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, скрылся и объявлен в розыск.

Обвинение Кочаряну предъявили в июле прошлого года. Суд первой инстанции взял его под стражу, но апелляционный суд по жалобе защиты отменил это решение. В декабре прошлого года Кочаряна вновь арестовали.

В 2008 году победителем президентских выборов в Армении был объявлен Серж Саргсян, преемник завершавшего второй срок Роберта Кочаряна. Сторонники оппозиционного кандидата – первого президента страны Левона Тер-Петросяна – 1-2 марта 2008-го года устроили в Ереване протесты. Полиция разогнала акции; 10 человек погибли, сотни получили ранения.

Ряд организаторов протестов получил реальные сроки. В частности, нынешнему и.о. премьера Николу Пашиняну дали семь лет колонии; фактически он отбыл меньше двух лет, после чего был освобожден по амнистии.