Суббота, 18 мая 2019

Без квалифицированного защитника сегодня крайне сложно отстоять собственные права. Однако и не проще найти адвоката, обладающего достаточными навыками для победы, и относящегося к решению очередной проблемы без формализма, оказывая клиенту бесценную помощь.

Презумпция невиновности

Практика современных дел уголовной направленности демонстрирует несостоятельность этого термина на всех этапах предварительного расследования. Многие дела возбуждаются по факту события, но следователи всячески саботируют проверку доказательной базы подозреваемого или потерпевшего. Они стараются всевозможными способами передать дело в судебную инстанцию. Все надеются, что опытные судьи сами во всем разберутся и вынесут справедливый вердикт.

Однако во время следствия судебного формализма не меньше. Практический опыт доказывает, что в 90 случаях из ста в возбужденном уголовном деле подозреваемые лица обязательно получат обвинительный приговор. Важно вовремя позвать опытного юриста, тогда адвокат по уголовным делам еще на стадии следствия предварительного сможет оказать неоценимую помощь, и избавить от судебного преследования.

Судебное разбирательство не обходится без сотрудника прокуратуры, стремящегося обеспечить максимальное удовлетворение требований потерпевших. Суд чаще основывает свои решения именно на мнениях и доказательствах прокурора, а не подсудимого человека, даже если он прав на все 100%. Исключения из этой практики случаются. Однако это относится в большей мере к уголовным делам, получившим широкий резонанс в СМИ, и за процессом приковано пристальное внимание со всех сторон.

Адвокат поможет

В сложной ситуации он обеспечит высококвалифицированную защиту на всех стадиях уголовного преследования, проводимого правоохранительными органами и судами, начиная от подозреваемого или обвиняемого, и заканчивая подсудимым. В перечень услуг, относящихся к сфере адвокатских полномочий на этапах дознания, предварительного и последующего судебного следствия, входит защита интересов при проведении следствия предварительного, в судах первой инстанции, кассационной и надзорной.

Адвокат также эффективно защитит интересы потерпевшей стороны на любом этапе уголовной процедуры. При рассмотрении прошений об УДО он способен надлежащим образом представить интересы заинтересованного лица.