Четверг, 16 мая 2019

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга и мировой судья судебного участка № 2 в четверг рассмотрели девять материалов в отношении задержанных на акции против строительства храма в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя суда Ольгу Тафф.

“Семь материалов рассмотрел районный суд, два – мировой судья”, – сообщила Тафф. В сообщении Интерфакса не указан район, к которому относится судебный участок мирового судьи – как можно предположить, имеется в виду Кировский район – в таком случае дела рассматривал мировой судья Ольга Жернакова.

Между тем на ФБ-странице Свердловского облсуда сообщается, что Верх-Исетский суд в четверг рассмотрел 8 административных дел защитников сквера. Роман Житник и Иван Морозов получили по 9 и 5 суток ареста соответственно по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), Дмитрий Казанцев – 10 суток по той же статье. Дмитрия Бучнева и Алексея Патрушева арестовали на 7 и 5 суток соответственно по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Тимофея Филатова и Дмитрия Сушкова арестовали на 15 суток каждого по части 8 статьи 20.2 Административного кодекса (повторное нарушение порядка проведения публичных акций). Артем Ишменев арестован на 5 суток по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

15 мая екатеринбургские суды арестовали 21 участника протестных акций на сроки от 2 до 10 суток. Таким образом, общее количество арестованных возросло до 30.

Протесты против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы продолжались с понедельника. В первый день протеста на людей напали титушки, во вторник силовики задержали около 30 человек, в среду – 83 человека, в том числе 7 несовершеннолетних. Силовики жестко задерживали протестующих, многих из них били.

В четверг Владимир Путин предложил провести опрос жителей микрорайона, где планируется построить храм, а затем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о приостановке строительства до подведения итогов опроса.