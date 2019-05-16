Четверг, 16 мая 2019

Против и.о. председателя Совета тейпов ингушского народа Мурада Даскиева возбуждено административное дело о распространении фейковой новости, сообщил он сам “МБХ-медиа”.

По словам активиста, днем ему позвонили из ЦПЭ и попросили зайти туда “для беседы”, а оттуда перевезли в МВД, где составили протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ или интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации). Санкция этой нормы – от 30 до 100 тысяч рублей штрафа с конфискацией “предмета правонарушения” или без таковой.

Дело против Даскиева возбудили из-за публикации “Обращение к депутатам Народного собрания РИ по вопросу Пригородного района”, размещенной на сайте Совета тейпов 8 мая. В обращении говорится, что органы власти России требуют от Ингушетии “в короткие сроки завершить процесс передачи соседним республикам значительной части исконной территории ингушского народа” и таким образом “подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия, что в конечном итоге должно привести к исчезновению ингушского народа”.

В документе отмечалось, что единственным препятствием для “реализации этого откровенно антиингушского замысла” является отсутствие утвержденной границы между Ингушетией и Северной Осетией. По утверждению Совета тейпов, в мае нынешнего года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров намерен подписать соглашение об установлении границы с Северной Осетией, согласно которому за этим регионом будет закреплен Пригородный район и “другие незаконно отторгнутые ингушские земли”.

По словам Даскиева, силовики утверждали, что информация в обращении недостоверна, поскольку Совет тейпов не представил подтверждающие ее бумаги.

Это второй случай применения закона о фейковых новостях. Первое административное дело по этому закону было возбуждено в Архангельске в отношении организатора акции против ввоза мусора в регион Елены Калининой. Ей вменили публикацию во “Вконтакте” анонса несогласованных “антимусорных” демонстрации и митинга, прошедших в областном центре 7 апреля.

Владимир Путин подписал законы о наказаниях за фейки и “неуважение к государству” 18 марта. Через 9 дней они вступили в силу.