Четверг, 16 мая 2019

В Верховной раде распалась коалиция “Европейская Украина”. Как передает LB.ua, об этом объявил Андрей Парубий. Он напомнил, что по закону в течение 30 дней должна быть сформирована новая коалиция. До этого момента парламент не может быть распущен.

Решение покинуть коалицию приняла в пятницу фракция партии “Народный фронт”. “Коалиция, сформированная в 2014 году и действовавшая до сегодняшнего дня, выполнила свои задачи. За пять лет этот парламент, два правительства и украинская власть в целом провела изменений больше, чем за два предыдущих десятилетия”, – сказал лидер фракции Максим Бурбак.

Даже если не удастся сформировать новое парламентское большинство, президент Владимир Зеленский не сможет распустить Раду досрочно – Конституция запрещает это делать менее чем за полгода до выборов, то есть после 27 мая. Зеленский вступит в должность 20 мая.

Накануне советник избранного президента Дмитрий Разумков заявил, что Зеленский намерен распустить Раду. “Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они (депутаты. – Ред.) давали раньше”, – сказал советник. На вопрос ведущей, будет ли роспуск парламента, Разумков ответил: “Естественно. Будет инициирован”.

12 мая штаб Зеленского распространил видеопетицию, в которой спросил украинцев, поддерживают ли они деятельность Рады. В штабе заявили, что в случае, если видеоролик наберет больше миллиона просмотров, новый президент “обратит внимание на этот вопрос в первую очередь”.

Коалиция “Европейская Украина” была создана 27 ноября 2014 года. В ее состав помимо НФ вошли “Блок Петра Порошенко”, “Самопомич”, Радикальная партия Олега Ляшко и “Батькивщина”. Позже в коалиции остались только БПП и НФ.