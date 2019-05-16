Четверг, 16 мая 2019

Политзек Станислав Зимовец, осужденный к двум с половиной годам по “делу 26 марта”, объявил голодовку в ИК-12 города Волжский Волгоградской области. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на письмо политзека, поступившее в редакцию.

Зимовец объявил голодовку 14 мая, в годовщину начала голодовки украинского политзека Олега Сенцова, который отказывался от пищи в течение 145 дней. В дежурной части ИК-12 “Медиазоне” подтвердили, что Зимовец голодает с 14 мая.

“Я, Зимовец С.С., 1985 г.р., объявляю бессрочную голодовку по причине систематического нарушения прав и свобод человека в РФ, а также в знак солидарности с украинскими и российскими политическими заключенными, в том числе режиссером Олегом Сенцовым”, – говорится в заявлении политзека ная имя и.о. начальника колонии, датированном 14 мая.

В письме Зимовец объясняет, что только так он может “внести вклад в борьбу с тоталитарным режимом” и показать миру, что россияне не согласны с политикой президента Владимира Путина. Он также попросил не забывать политзаключенных.

“Я не хочу просто впустую просидеть два с половиной года, – пишет Змовец. – Я всегда хотел, чтобы у нас у всех было достойное будущее, чтобы могли гордиться своей страной, и я всe для того сделаю. Да, я сильно переживаю из-за своей голодовки, но я верю, что это необходимо сделать для нас всех при условии, что люди не останутся равнодушны к этому”.

В том же письме Зимовец рассказывает о беззакониях, творящихся в ИК-12: “За отказ работать или сотрудничать были случаи, когда сотрудники “опускали” осуждeнных. Окунали в туалет головой, ломали человеку судьбу, после чего тот попадал к “обиженным”".

Год назад Зимовец объявлял бессрочную голодовку солидарности с Сенцовым. Тогда администрация колонии отрицала факт голодовки Зимовца.

Срок заключения Зимовца с пересчетом времени, проведенного в СИЗО, по принципу “день за полтора” истекает в конце июля.

26 марта 2017 года Зимовец, приезжий из Волгограда, был задержан в Москве на Тверской во время антикоррупционной акции. В июле Тверской суд признал его виновным по части 1 статьи 318 УК (применение насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, Зимовец бросил в замкомандира 2-го оперативного батальона ОМОНа подполковника Владимира Котенёва кусок кирпича, попав силовику, на котором был надет бронежилет, в ягодицу. Рапорта в связи с попаданием кирпича омоновец не подавал. Тем не менее уже на другой день после акции его вызвали в СКР для дачи показаний как потерпевшего по делу.

На следствии Котенёв заявлял, будто от удара получил синяк. Однако экспертиза это опровергла – как выяснилось, травму омоновцу причинили на тренировке в спортзале.

В суде Зимовец не признал вину. “Я убежден, что те, кто был на протестных акциях 26 марта и 12 июня, – будущее нашей страны, – заявил он в прениях. – Я убежден, что диктатуре нет места в нашей стране. Я бы не хотел, чтобы кто-то вроде Вовы Путина бил моих детей за то, что они против коррупции”.

В основу приговора легли первоначальные признательные показания, данные политзеком на следствии по совету назначенного адвоката Дианы Татосовой. Между тем в дальнейшем, после вступления в дело адвоката Светланы Сидоркиной, Зимовец отказался от признания вины и от рассмотрения дела в особом порядке.