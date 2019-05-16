Четверг, 16 мая 2019

Комитет министров Совета Европы на заседании в Хельсинки выступил за восстановление полноценного сотрудничества с Россией. В заявлении КМСЕ говорится, что все страны, входящие в СЕ, должны участвовать в работе его органов “на равноправной основе” и платить взносы в бюджет. Министры выразили пожелание, чтобы все национальные делегации приняли участие в июньской сессии ПАСЕ, на которой предстоит избрать генсека Совета Европы и судей ЕСПЧ.

Уточняется, что министры иностранных дел приняли это заявление “без обсуждения”. Глава МИДа Украины Павел Климкин отказался от участия в заседании, направив в Хельсинки своего заместителя. Украина пригрозила пересмотреть свои отношения с Советом Европы в случае возвращения России в ПАСЕ.

Окончательное решение о восстановлении полномочий российской делегации будет принимать сама ассамблея. На следующей неделе Бюро ПАСЕ обсудит соответствующие поправки в регламент.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас уже заявил, что достигнута “договоренность о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ, в том числе для того чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека”. Франция, к которой на полгода перешло председательство в КМСЕ, также выступала за сохранение России в Совете Европы.

Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что заявление КМСЕ “открывает путь к преодолению нынешнего кризиса, созданного неправомерными действиями ПАСЕ”. Он поблагодарил генсека СЕ Турбьёрна Ягланда, который выступал против исключения России из Совета Европы.

“Это не дипломатия, а капитуляция, – заявил AFP представитель Украины в СЕ Дмитрий Кулеба. – Мы хотим, чтобы Россия осталась в Совете Европы, но мы также хотим, чтобы она выполняла все свои обязательства в соответствии с решениями, принятыми в ответ на российскую агрессию против Украины”.

После аннексии Крыма в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса, а также запретила ей участвовать в наблюдательных миссиях и руководящих органах ассамблеи. С 2017 года Москва приостановила выплату взносов, составляющих около 10 процентов бюджета СЕ. По уставу неуплата взносов в течение двух лет ведет к исключению из организации.

Российская сторона продолжает настаивать на принятии двух поправок в регламент ПАСЕ: о запрете санкций в отношении национальных делегаций и о сроках подачи заявок (это позволило бы России принять участие в летней сессии, хотя в январе она не сформировала делегацию). “Принятое сегодня заявление КМСЕ закладывает основу для принятия обеих поправок, – сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой. – Теперь дело за Парламентской ассамблеей, которая должна поддержать эти изменения в регламент, но, как мы знаем, русофобское агрессивное меньшинство в ПАСЕ пока еще имеет куда более громкий голос, чем голос разума”.

В январе этого года Госдума и Совет Федерации отказались вернуть делегацию в ПАСЕ. Кроме того, Госдума призвала сохранить в силе решение о заморозке выплат взноса в бюджет СЕ. 10 апреля депутаты ПАСЕ приняли резолюцию с призывом к Москве выплатить задолженность и направить делегацию в Страсбург.