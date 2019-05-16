Четверг, 16 мая 2019

Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины распустит Верховную раду. Об этом в эфире украинского телеканала “1+1″ заявил советник избранного президента Дмитрий Разумков.

“Зеленский готов помочь Раде напоследок выполнить хотя бы часть тех обещаний, которые они (депутаты. – Ред.) давали раньше”, – сказал советник. На вопрос ведущей, будет ли роспуск парламента, Разумков ответил: “Естественно. Будет инициирован”.

16 мая Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20-е число. После вступления в должность Зеленский может распустить парламент до 27 мая. Конституция запрещает это делать в последние полгода полномочий парламента.

12 мая штаб Зеленского распространил видеопетицию, в которой спросил украинцев, поддерживают ли они деятельность Рады. В штабе заявили, что в случае, если видеоролик наберет больше миллиона просмотров, новый президент “обратит внимание на этот вопрос в первую очередь”. На момент публикации этого материала видео собрало более 690 тысяч просмотров.