Суббота, 6 апреля 2019

Наверное, дать полное и однозначное определение финансовой независимости невозможно. А все потому, что каждый трактует это понятие по-своему. Для кого-то – это высокооплачиваемая работа, для кого-то – такое количество сбережений, которых хватит на тридцать-сорок лет. Или, к примеру, долгожданное или внезапно свалившееся наследство. Сколько людей, столько и мнений, и неправильного здесь быть не может, информирует Кредитлайн.

Но поскольку наш сайт все-таки об инвестициях, мы будем использовать другое понятие финансовой независимости и рассматривать иные способы ее достижения.

Итак, для достижения финансовой независимости нам необходимо покупать и создавать активы, благодаря которым наш денежный поток будет увеличиваться и покрывать ежемесячные расходы. Когда величина этого денежного потока от активов станет равной или начнет покрывать наши ежемесячные расходы, мы становимся финансово независимыми. Т.е. наши активы работают на нас, принося доход. А нам уже не нужно работать ради денег.

Что же такое активы?

Определение понятия «актив» богатого папы Роберта Кийосаки:

«Актив – это то, что кладет деньги тебе в карман, когда ты не работаешь».

Соответственно, пассивы, наоборот, забирают деньги из вашего кармана.

Согласно этим определениям рассмотрим некоторые примеры:

Ваше бриллиантовое колье, которое лежит у вас дома или в банковской ячейке – это ваш пассив (оно не приносит вам денег). Но если вы его продадите и положите деньги в карман, оно станет вашим активом.

Активом может стать ваш дом, но только в том случае, если он будет сдаваться в аренду и приносить вам положительный денежный поток. Если же за свою недвижимость вы несете расходы на содержание и (или) платите кредит, то ваш дом – это пассив.

Бизнес, в который вы вложили деньги, тоже может быть активом, опять же в том случае, если он приносит прибыль.

Акции, по которым вы получаете дивиденды, тоже являются активами.

Автомобиль тоже ваш актив, если вы с помощью него зарабатываете деньги, и получаемый денежный поток покрывает расходы на его содержание и бензин.

Главное – это должно быть капиталовложение, которое регулярно приносит вам деньги.

Значит, наша задача – покупать или создавать активы, которые будут приносить нам положительный денежный поток.

Денежный поток. Что это такое и как его определить?

Приобретая актив, необходимо обращать внимание на такой момент, как денежный поток. Предположим, вы приобрели некий актив и получаете прибыль на вложенный капитал. Это могут быть акции, и тогда вы получаете денежный поток в виде дивидендов. Если это бизнес, то каждый месяц (квартал или год) вы получаете свою долю прибыли в качестве платы за предоставленную возможность пользоваться вашими средствами. Эта прибыль и есть ваш денежный поток. При покупке дома или квартиры для сдачи в аренду в конце месяца вы собираете ренту, выплачиваете все расходы на содержание этой недвижимости и получаете свой денежный поток.

ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК = рентный доход – расходы – выплаты по кредиту

Главное, наши активы должны приносить нам ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ денежный поток или

Капитальную прибыль.

Например, вы купили недвижимость за 50 тыс., а продали за 70. После выплаты всех сопутствующих сделке купли-продажи расходов, чистая прибыль составила 15 тыс. Это и есть ваша капитальная прибыль.

Если вы купили акции за 10 руб., а продали за 20 руб., то полученная прибыль тоже будет считаться капитальной.

Чтобы получить капитальную прибыль, актив необходимо продать. А чтобы и далее получать прибыль, нужно покупать и продавать активы снова и снова.

Денежный поток не прекращается, пока вы владеете и грамотно распоряжаетесь своим активом. Как только вы его продали, прибыль, полученная при продаже, классифицируется как капитальная.

Капитальная прибыль – это единовременный доход.

Денежный поток – это регулярный доход.

Второй момент, на который стоит обратить внимание при покупке активов -

Прибыль на инвестированный капитал (или наличные на наличные) – это деньги, которые вам приносят вложенные средства. Другими словами, насколько усердно работают они на вас.

Как правило, прибыль на инвестированный капитал определяется ежегодно и выражается в процентах:

Годовой денежный поток : сумму инвестированных средств х 100 = наличные на наличные.

Если прибыль всего 2 %, то ваши деньги не слишком усердно работают на вас, если 50 % – очень стараются.

На самом деле, формула успеха очень проста. Но это не значит, что она легка. Изучение инвестирования требует времени и терпения, а как раз этого-то нам и не хватает.

В следующих статьях мы поговорим с вами о том, как же выкроить время и набраться терпения для постижения науки инвестирования.