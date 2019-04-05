Пятница, 5 апреля 2019

Из Ливии поступают противоречивые сообщения о наступлении войск Хафтара на Триполи

Силы правительства днем сумели остановить наступление войск под командованием маршала, которому помогают наемники из ЧВК Вагнера. К вечеру стало известно, что Хафтар развивает наступление, захватив ряд районов столицы и аэропорт.

Источник: наступление войск Хафтара на Триполи встретило сопротивление



Силы, поддерживающие правительство национального согласия в Триполи, сумели остановить наступление войск под командованием маршала Халифы Хафтара, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьер-министра Фаеза Сарраджа



Бойцы объединенных сил, прибывших из Триполи и Эз-Завии, окружили подразделение Хафтара, которого поддерживает российская ЧВК Вагнера, закрепившееся в 27 км от ливийской столицы, взяв в плен 150 человек и захватив около 60 автомобилей, рассказал этот источник

Силы, поддерживающие правительство национального согласия в Триполи, сумели остановить наступление войск под командованием маршала Халифы Хафтара, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьер-министра Фаеза Сарраджа.

Бойцы объединенных сил, прибывших из Триполи и Эз-Завии, окружили подразделение Хафтара, которого поддерживает российская ЧВК Вагнера, закрепившееся в 27 км от ливийской столицы, взяв в плен 150 человек и захватив около 60 автомобилей, рассказал этот источник.

"Ситуация на дороге, идущей вдоль побережья, стабильная, она открыта", – уточнил он.

Фельдмаршал Хафтар, получив поддержку от ЧВК Вагнера, начал наступление на Триполи

Наступление войск Хафтара накануне было стремительным. В пятницу источник в ЛНА сообщил, что военные заняли несколько районов на юго-западе Триполи. Всего на взятие столицы командование отвело 48 часов.

Стычки между силами правительства и Хафтара идут к югу от Триполи, сообщил ТАСС со ссылкой на овостной портал Afrigatenews Ранее в пятницу пресс-служба Главного командования ЛНА объявила том, что "организованное военное наступление на столицу" началось на местах в рамках "Битвы гордости, чести и достоинства".

Кроме того, командование призвало СМИ и пользователей социальных сетей не публиковать материалы о передвижениях и дислокации войск ради "сохранения жизни солдат", а мирных граждан ВС просят держаться подальше от мест столкновений.

В то же время командование Западного военного округа при ПНС выступило с заявлением, в котором утверждало, что его подразделения отбили нападение хафтаровцев в районе Эль-Хиры и Абу-Шиба к западу от занятого накануне армией Гарьяна. Оно также указало, что "не собирается мириться с происходящим" и примет "необходимые меры в подходящее время".

Сам Сарадж, как передает новостной портал "Аль-Васат", посетил утром в сопровождении местных военачальников расположения подконтрольных ему формирований, в том числе штаб-квартиру военного округа Триполи в районе Салах-эд-Дин и развязку на 27-м км, идущую вдоль трассы в сторону границы с Тунисом, где расположен КПП на въезд в столичный регион.

По поступающей информации, в районе боев идут интенсивные перестрелки с применим различных видов вооружений. Воздушная гавань расположена в районе Каср Бен-Гашир приблизительно в 25 км к югу от центра столицы и уже несколько лет не функционирует после того, как была практически полностью разрушена во время столкновений, вспыхнувших в июле 2014 года. Все последующее время для сообщения с внешним миром использовался аэродром Митига под Триполи.

Сообщается, что бои перекинулись на аэропорт после того, как ЛНА в ходе ожесточенных столкновений взяла под контроль населенный пункт Суг-эль-Хамис, находящийся в 45 км южнее главного города страны. По данным телеканала "Скай ньюс – Арабия", в настоящее время силы Хафтара штурмуют воздушную гавань.

В четверг сообщалось, что силы Хафтара заняли КПП, однако позднее этот участок был отбит проправительственными отрядами. Во время встреч с командирами подразделений Сарадж обсудил готовность вооруженных сил и меры, принятые для обеспечения безопасности в районе Большого Триполи, а также дал указания "оказывать помощь" захваченным в плен сторонниками ЛНА.

Между тем, о своей лояльности ЛНА объявила 9-я пехотная бригада, расквартированная из города Тархуна (60 км к юго-востоку от столицы). В заявлении подразделения отмечается, что оно "готова выполнить любые приказы главнокомандующего вооруженными силами".

Кроме того сообщалось, что силы правительства национального согласия взяли под контроль район Джанзур, ведущий Триполи. Отмечается, что ситуация в столице спокойная.

Сразу после начала наступления генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить вооруженную эскалацию, указав, что ООН продолжает прилагать усилия, чтобы "успокоить ситуацию" и организовать Общенациональную конференцию, намеченную на 14-16 апреля в Гадамесе.

Командующий ЛНА фельдмаршал Хафтар уведомил в пятницу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что не будет вести диалог с террористами и освободит от них столицу страны.

"Операция в Триполи продолжится до полного искоренения терроризма", – приводят источники телеканала слова Хафтара, которые он произнес на завершившейся некоторое время назад встрече с генсеком в ставке главного командования ЛНА в районе Эр-Раджма на востоке Бенгази.

Гутерриш попросил Хафтара соблюдать общепризнанные правила ведения боевых действий и международные законы.

Позднее генсек ООН написал на своей странице в сети Twitter, что покидает Ливию "с тяжелым сердцем и с чувством глубокой обеспокоенности". "Я покидаю Ливию с тяжелым сердцем и с чувством глубокой обеспокоенности, – заявил Гутерриш. – Я все еще надеюсь, что можно избежать кровопролитной конфронтации в Триполи и вокруг него. ООН привержена тому, чтобы помочь найти политическое решение и, что бы ни произошло, ООН привержена тому, чтобы поддерживать ливийский народ".

К деэскалации напряженности в совместном коммюнике призвали США, Франция, Италия, Великобритания, а также ОАЭ, предупредив, что "военные действия и угрозы односторонних шагов могут вернуть страну в состояние хаоса". Лондон потребовал созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Ливии, которое, как предполагается, пройдет в пятницу в закрытом режиме. Об этом говорится в микроблоге Twitter британского постпредства.

"Великобритания созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН в закрытом режиме завтра, в пятницу, в 15:00. Глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Гасан Саламе сообщит членам СБ ООН о текущей ситуации", – отмечается в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что надеется на мирное разрешение кризиса.

Хафтар, контролирующий восточную часть Ливии, неоднократно посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ. И он получил согласие РФ вооружить его подразделения, а также на поставку оружия на сумму в 2 млрд долларов в обмен на 2 военные базы.

В октябре 2018 года издание Bellingcat и британская разведка выяснилиВ прошлом месяце СМИ сообщали, что Хафтара поддерживают сотни наемников частной военной кампании (ЧВК) Вагнера, связываемой с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. В частности, сообщалось, что ЧВК Вагнера поставляет Ливийской национальной армии Хафтара артиллерию, танки, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы. Поддержку связали с расширением Москвой присутствия в Африке.

С 2011 года, когда был свергнут диктатор Муаммар Каддафи, так и не удалось сформировать единый орган управления Ливией. Запад страны и столицу контролирует ПНС во главе с премьер-министром Сараджем. Его поддерживает ООН, западные страны, Турция и Катар.

Восток и часть юга находятся под контролем избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как "правительство в Тобруке", пишет РБК. Ее поддерживает Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Хафтаром, получающим поддержку от ОАЭ, Египта и России.

На середину апреля назначен очередной раунд мирных переговоров под эгидой ООН об урегулировании ситуации в Ливии. Весной в стране должны состояться президентские выборы. Об этом удалось договориться в ноябре 2018 года в Палермо. Одним из возможных кандидатов на пост президента называют командующего ЛНА Халифа Хафтара.