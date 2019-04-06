Суббота, 6 апреля 2019

Как выбрать протеиновый порошок для накачивания мышц: советы

Каждый новичок, начав заниматься бодибилдингом, рано или поздно задумывается о покупке спортивного питания, которое бы за небольшой промежуток времени увеличило объем мышц. Поэтому и бегут в магазин спортивного питания, чтобы купить протеиновый порошок. Для роста мышц лучше всего выбрать импортную марку производителя. Хотим отметить, что протеин, gainer и другое спортивное питание в Молдове можно выгодно и быстро приобрести онлайн, просто посетив специализированный портал powerteam.md.

В качестве эксперимента можно, конечно, испытать на себе действие протеина отечественного производства, но лучше не рисковать. Практика показывает, что проверенный протеин гораздо лучше. Свой выбор следует остановить на следующих марках спортивного питания:

1. Optimum Nutrition;

2. Twinlab;

3. Weider;

4. MuscleTech;

5. Universal Nutrition;

6. Multipower;

7. BSN;

8. Syntrax;

9. Dymatize;

10. MHP;

11. Prolab;

12. SAN.

В чем разница?

Многие спортсмены считают, что разные марки протеина по-разному влияют на скорость набора мышечной массы и объем мышц. На практике же все по-другому. Разницы нет никакой. Если кто-то убеждает в обратном, то это либо работник рекламного агентства, либо продавец протеина, либо сам владелец торговой марки. Разница может заключаться лишь во вкусе продукта, концентрации протеинового порошка на 100 г и присутствии витаминов, которые производитель добавляет для увеличения стоимости товара. Но лучше витамины принимать отдельно от приема спортивной добавки. Также помните, что aici, а также другие пищевые добавки, которые помогут вам набрать массу, в Молдове вы всегда найдете в онлайн-магазине Power Team.

В целом можно сказать, что стоимость протеиновых порошков разных марок находится на одном уровне. Конкуренция все выравнивает. Некоторые марки могут стоить больше, поскольку много денежных средств вложено в рекламу этого продукта. Но именно качество протеина и его основная цель (наращивание мышц) от этого не меняются. Все дело лишь в обертке, в которую завернут продукт. Но он не будет лучше, чем тот, который выглядит непривлекательно для потребителя.

Необходимо запомнить, что протеин принимают для того, чтобы восстановить баланс белка в организме, если это нельзя сделать естественным путем. Но многие атлеты стараются употреблять лишь натуральные продукты и не прибегать к помощи спортивных добавок.