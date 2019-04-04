Четверг, 4 апреля 2019

Ливийский фельдмаршал Халифа Хафтар, враждебный международно признанному правительству страны, в четверг начал наступление из контролируемого им Бенгази – второго по величине города Ливии – на Триполи. Об этом сообщает Reuters.

Боевики Хафтара пытаются окружить столицу с юга и запада. Силы мятежников захватили город Гарьян в 80 километрах к югу от Триполи, после чего продвинулись дальше на север и остановились на ночь примерно в 60 километрах от столицы.

Кроме того, союзная Хафтару группировка выдвинулась к КПП, расположенному в 27 километрах к западу от Триполи, чтобы перерезать дорогу, идущую по средиземноморскому побережью из Ливии в Тунис. Эта дорога имеет ключевое значение для жизни столицы.

На защиту Триполи направился отряд из города Мисрата к востоку от столицы. Как отмечается в публикации, среди жителей этого города Хафтар особенно непопулярен.

В среду генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Ливию, чтобы организовать конференцию с участием представителей законного правительства и Хафтара. В марте Хафтар провел в Абу-Даби переговоры относительно созыва конференции с законным премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем.

После известия о начале наступления Гутерриш заявил, что единственный путь для решения проблем страны – политический, а не военный. На ночь он остановился на охраняемой базе ООН в окрестностях Триполи. В пятницу Гутерриш рассчитывает встретиться с Хафтаром.

Правительства США, Великобритании, Франции, Италии, а также ОАЭ выпустили совместное заявление, в котором выразили глубокую озабоченность эскалацией напряженности в Ливии.

Хафтару 75 лет. Собрав бывших военных убитого диктатора Муаммара Каддафи, он начал бои с исламистами и после 3 лет боев захватил Бенгази, а также нефтяные месторождения на юге страны. Ливия оказалась разделена – запад контролируется международно признанными властями, восток – Хафтаром.

Успешные бои с исламистами принесли фельдмаршалу популярность среди части жителей Ливии. Между тем многие в стране считают его вторым Каддафи.

Согласно отчетам ООН, Хафтар благодаря своим успехам в борьбе с исламистами пользуется политической и военной поддержкой Египта и ОАЭ. На прошлой неделе фельдмаршал посетил Саудовскую Аравию, где встретился с королем Салманом. Официальных сообщений о содержании переговоров не появлялось, однако аналитики отмечали, что эта встреча привлекла на сторону Хафтара салафитов: правящая в королевстве династия ас-Саудов – приверженцы ваххабизма, одного из течений салафии.

Как отмечается, салафиты есть и на западе Ливии. Так, в самом Триполи их отряд отвечает за безопасность аэропорта. На западе страны салафиты сейчас лояльны премьеру Сараджу, но раньше они, как и ряд других группировок в столице, противостояли международно признанным властям. Регулярных же войск у правительства Ливии нет.

За последние два года появился уже ряд сообщений о связях Хафтара с Россией. В марте 2017-го стало известно, что на территориях, контролируемых мятежниками, действовали несколько десятков боевиков “частной разведывательной компании” РСБ. Они будто бы занимались в 2016 – феврале 2017-го разминированием некоего промышленного объекта в местности близ Бенгази.

В октябре прошлого года СМИ передавали, что Россия перебросила на восток Ливии десятки разведчиков и спецназовцев ГРУ. Сообщалось, что они расположились на базах в Бенгази и Тобруке, где раньше уже были расквартированы боевики ЧВК Вагнера. По некоторым данным, туда же были доставлены комплексы для запуска противокорабельных крылатых ракет “Калибр” и ЗРК С-300.

7 ноября Хафтар побывал в Москве, где встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и олигархом Евгением Пригожиным, спонсором ЧВК Вагнера.

В начале марта нынешнего года The Telegraph сообщила, что группировка вагнеровцев в Ливии насчитывает 300 боевиков, а Россия поставляет Хафтару артиллерийские орудия, танки и боеприпасы.