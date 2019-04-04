Четверг, 4 апреля 2019

Роскомнадзор заблокировал около 1000 ссылок на сайты, в публикациях которых упоминаются президент ВТБ Андрей Костин и ведущая ВГТРК Наиля Аскер-заде. Об этом сообщают “Ведомости” со ссылкой на руководителя “Роскомсвободы” Артема Козлюка.

Основаниями стали два решения, вынесенные в сентябре и ноябре прошлого года Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области.

Козлюк назвал блокировки прецедентом для России.

В свою очередь, в РКН “Ведомостям” заметили, что разосланы требования об удалении не только публикаций, перечисленных в решениях арбитража, но и других текстов с упоминанием Костина и Аскер-заде. На каком основании ведомство требует удалить публикации, не упомянутые в решениях, чиновник не пояснил.

2 апреля сервис “Яндекс.Дзен” по требованию РКН удалил расследование “Базы” о московской квартире Аскер-заде на Остоженке, которая ранее находилась в собственности ВТБ, а затем – офшора Erelson Investments с Британских Виргинских островов. “Ведомостям” в “Яндекс.Дзене” заметили, что перед этим получили жалобу на клевету. От кого именно она поступила, в администрации сервиса не уточнили.