Пятница, 5 апреля 2019

Минздрав готовит пакет законопроектов, предусматривающих запрет на публичные призывы к отказу от вакцинации и ответственность за нарушение этого запрета. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на первую замглавы ведомства Татьяну Яковлеву.

“Через СМИ, сеть Интернет, религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации, – заявила чиновница в ответе на запрос депутата Госдумы единороса Леонида Огуля. – Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере”.

Поправки предполагается внести в законы об информации, о СМИ, об иммунопрофилактике инфекционных болезней, а наказания предусмотреть в КоАП.

По информации Интерфакса, еще одной предлагаемой новеллой станет блокировка сайтов с призывами к отказу от вакцинации.