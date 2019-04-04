Четверг, 4 апреля 2019

В предвыборную кампанию нынешнего депутата Бундестага от “Альтернативы для Германии” Маркуса Фронмайера были вовлечены чиновники администрации президента России Сергей Соколов и Александр Манжосин. Об этом сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на расследование центра “Досье”, проведенное совместно с Би-Би-Си, ZDF, Spiegel и La Repubblica.

3 апреля 2017-го, примерно за полгода до выборов в Бундестаг, Петр Премьяк, помощник депутата Госдумы единороса Виктора Шрейдера, направил Соколову электронное письмо для Манжосина. К письму был прикреплен текстовый файл под названием “Внешнеполитическая деятельность команды”.

Один из разделов документа касался как раз выборов в Германии. Авторы текста заявлялось о необходимости поддержки Фронмайера, объясняя это так: “В Бундестаге будет свой, абсолютно подконтрольный депутат. Более того, с помощью него наши люди смогут открыть НКО, зарегистрированное в Бундестаге, через которую можно будет продвигать пророссийские логики”.

В 1980-е годы Премьяк в звании капитана I ранга был начальником особого отдела КГБ по 17-й оперативной эскадре кораблей Тихоокеанского флота (базировалась во Вьетнаме и тогдашней Кампучии), затем возглавил особый отдел на Камчатской военной флотилии. По некоторым данным, дослужился до контр-адмирала. В 2000-х – начальник отдела правового обеспечения секретариата Организации договора коллективной безопасности (военного блока во главе с Россией, в который входят также Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан).

Соколов на момент отправки письма возглавлял департамент внешнеполитического управления АП; по данным “Досье”, не исключено, что он остается в должности и сейчас. Манжосин в 2004-2018 годах возглавлял все внешнеполитическое управление АП.

Сергей Соколов. Источник: центр “Досье”

В документе, который отправил Премьяк, упоминается фирма “Хемингуэй партнерс” – ей отводилась роль организатора “международного форума молодых политиков” под рабочим названием “Евроселигер”. По информации “Досье”, мероприятие так и не было проведено. Согласно данным СПАРК-Интерфакс, единственным акционером фирмы является Сатеник Маркарян. Она была гостем на свадьбе медиаменеджера Саргиса Мирзаханяна.

Мирзаханян, как предполагается, связан с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым. Некоторое время назад в интернете была опубликована переписка чиновников Суркова; значительная часть писем была посвящена мерам для дестабилизации обстановки на Украине. Украинский расследовательский проект InformNapalm называл Мирзаханяна “важным корреспондентом” этой переписки.

Кроме того, Мирзаханян несколько лет был помощником депутата Госдумы от “Справедливой России” Игоря Зотова, члена комитета нижней палаты по обороне.

В ходе Ялтинского экономического форума в аннексированном Крыму Мирзаханян встречался с молодым выпускником Дипломатической академии, автором “Известий” Александром Кирпичевым. В письме Премьяка Соколову заявлялось, что подробно представить Манжосину программу действий, описанном в приложенном файле, может именно Кирпичев.

Александр Кирпичев и Саргис Мирзаханян на Ялтинском экономическом форуме. Фото с ФБ-страницы Кирпичева

Фронмайер – один из лидеров “Альтернативы для Германии”. Как отмечается, даже на фоне других членов этой пророссийской партии он один из самых лояльных Москве. В 2016 году, возглавляя молодежную организацию партии, Фронмайер побывал в Крыму на Ялтинском экономическом форуме. С тех пор он еще как минимум один раз посещал аннексированный полуостров. Кроме того, Фронмайер бывал на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Восточной Украины. В интервью прокремлевским СМИ он подсчитывал убытки Германии от соблюдения антироссийских санкций. В марте прошлого года был наблюдателем на президентских выборах в России.

Москву Фронмайер посещал много раз. Его жена – россиянка Дарья Цой, бывшая работница “Известий”.

Один из важнейших контактов Фронмайера в России – дипломат Даниил Бисслингер, который до 2017 года был атташе посольства России в Берлине, а также работал переводчиком у Путина. Бисслингер входит в президиум Союза молодых дипломатов МИД России.

В конце прошлого года Бисслингер направил имеющему интересы в России германскому бизнесмену Раймунду Фёрстеру предложения относительно создания НПО под рабочим названием “Новые открытия”. В качестве возможных финансовых партнеров проекта упоминались “Газпром”, “Роснефть”, Сбербанк и ВТБ.

Маркус Фронмайер и Даниил Бисслингер. Фото: твиттер @Frohnmaier_AfD

Еще одна важная фигура в окружении Фронмайера – ультраправый журналист Мануэль Оксенрайтер. Он регулярно выступает на российском ТВ как эксперт по европейским делам. Был наблюдателем на “выборах” в ДНР. Оксенрайтер знаком с лидером Международного евразийского движения Александром Дугиным и “православным олигархом” Константином Малофеевым. Тексты журналиста публикуются на сайте центра “Катехон”, связанного с Малофеевым и советником Путина Сергеем Глазьевым.

По информации Би-Би-Си, Оксенрайтер мог быть автором программы предвыборной кампании Фронмайера. В сентябре 2018 – январе 2019 года журналист был референтом депутата по вопросам развития и экономического сотрудничества.

4 февраля 2018 года в Ужгороде, столице украинского Закарпатья, был подожжен венгерский культурный центр. Как выяснилось, поджог совершили трое граждан Польши, связанных с националистами в этой стране. В своих показаниях преступники сообщили, что для их нанял именно Оксенрайтер. Старшему в группировке, Михалу Прокоповичу, немецкий журналист заплатил 1500 евро. После этого прокуратура Берлина открыла против Оксенрайтера дело о подстрекательстве к поджогу.

После появления информации о деле Фронмайер уволил Оксенрайтера с должности референта.