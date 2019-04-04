Четверг, 4 апреля 2019

Ингушский тейп Мальсаговых предупредил Юнус-Бека Евкурова, что он и его братья будут нести персональную ответственность, если представитель тейпа пострадает от действий главы региона. Об этом сообщает телеграм-канал “ФортангаORG”.

Отмечается, что Мальсаговы – один из самых многочисленных и влиятельных тейпов в регионе. Представители тейпа в разное время занимали посты премьер-министра Ингушетии при всех трех президентах региона: Руслане Аушеве, Мурате Зязикове и Евкурове.

Как можно предположить, предупреждение вынесено в связи с арестом на 10 суток по “митинговой” статье КоАП председателя Ингушского комитета национального единства Мусы Мальсагова. Активист содержится в спецприемнике в Нальчике, Кабардино-Балкария. Другой оппозиционер, арестованный на 10 суток за участие в протестах, – 65-летний Ахмед Барахоев – в четверг объявил голодовку протеста.

Между тем сайт “Фортанга” передает, что председатель Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, отправленный в ИВС в Нальчике, проходит по обеим делам, возбужденным в связи с митингом 26-27 марта в Магасе. Первое из них квалифицировано по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающей до 2 лет колонии, второе – по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), санкция которой составляет до 10 лет. Ранее сообщалось, что Хаутиев и еще восемь активистов, доставленных в Нальчик, привлечены только по 318-й статье – в связи с нападениями на росгвардейцев, будто бы имевшими место на митинге в Магасе.

В ИВС Нальчика, кроме Хаутиева, доставлены Або Добриев, Гелани и Магомед Хамхоевы, Ибрагим Мужухоев, Хаваж Дзауров, Адам Ажигов, Ваха Барахоев, Амир Осканов. По данным телеграм-канала “Главком РИ”, задержанным инкриминируют часть 2 статьи 318 и статью 212 УК (организация и участие в массовых беспорядках).

Накануне вечером председатель правозащитной НПО “Машр” Магомед Муцольгов сообщал, что задержанных по уголовному делу вывозят из ИВС в ЦПЭ. Адвокатов по соглашению к ним не допускают.

“Непонятно, на каком основании их вывозят в Нальчик, если они (следователи. – Ред.) говорят, что преступление было совершено в Магасе, – заметил Муцольгов в пятницу ОВД-Инфо. – В Ингушетии ИВС стоят полупустые”.

Адвокат Аральбек Думанишев направил прокурору Нальчика Залиму Тлостанову жалобу на отказ в допуске к Хаутиеву и еще одному задержанному – Хаважу Дзаурову. В свою очередь, Руслан Добриев, отец задержанного Або Добриева, подал жалобу председателю президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову, омбудсмену Татьяне Москальковой и генпрокурору Юрию Чайке. Добриев-старший в частности указал, что его сын в нарушение закона лишен свободы уже больше 48 часов без санкции суда.

Действительно, задержания по делу о нападении на росгвардейцев прошли утром в среду, однако до сих пор информации о разбирательствах для выбора подозреваемым меры пресечения информации не поступало.