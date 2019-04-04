Четверг, 4 апреля 2019

Против чебоксарского блогера Константина Ишутова, фигуранта дел о реабилитации нацизма и распространении детской порнографии, возбуждено еще одно дело – также о реабилитации нацизма. Об этом сообщает чувашский главк СКР.

Новое дело, квалифицированное по части 1 статьи 354.1 УК (до 3 лет колонии), объединено в одно производство с открытыми ранее.

Как уточняют “Idel.Реалии” со ссылкой на Юрия Иванова, адвоката блогера, поводом к фабрикации нового дела послужил пост, помещенный Ишутовым в своем ЖЖ почти 9 лет назад – 26 июня 2010 года. Ишутов поместил фильм о находящемся в Чувашии захоронении 15 тысяч германских военнопленных и 2 тысяч политзаключенных.

“Захоронением его и назвать-то трудно, – отмечал блогер. – Просто умирающих от язвы, голода, изнеможения немцев, работавших на торфопредприятии в Заволжье, на погрузке судов, валке леса, скидывали кучей в выкопанные ямы, предварительно сняв одежду, чтобы потом ее продать. Так как с продовольствием дела обстояли туго, то особо не церемонились – в итоге всех пустили в расход, включая женщин и детей. Километровая “братская могила” и раздуваемый прах от набегов за золотыми зубами мародеров – вот и все, что осталось от них. Остается лишь сказать, что это были уже послевоенные годы”.

Однако, заключал Ишутов, чувашские власти не только не выделяют средств на обустройство мемориала на могиле, но и замалчивают сам факт наличия захоронения.

Обвинение по новому эпизоду блогеру пока не предъявлено, рассказал Иванов.

35-летний Ишутов сотрудничал с журналом “7×7″ и сайтом “Чебоксар ? НЕТ”. Он получил известность публикациями с критикой региональной полиции. Привлекался за участие в чебоксарской антикоррупционной акции 26 марта 2017-го. В августе того же года был побит полицейским на избирательном участке в Новочебоксарске, где присутствовал как наблюдатель.

4 октября прошлого года у Ишутова прошел обыск по первому делу о реабилитации нацизма. Поводом к преследованию послужила публикация блогером 29 июля 2018-го на личной ФБ-странице германской пропагандистской листовки начала 1940-х на русском языке, сопровожденной комментарием “Когда Третий рейх относится к советскому народу лучше, чем Путин к российскому”. Сейчас эта публикация со страницы удалена.

Первоначально сообщалось, что дело квалифицировано по части 2 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма с использованием СМИ или искусственным созданием доказательств обвинения; до 5 лет колонии). Однако в нынешнем сообщении СКР говорится, что по этому эпизоду, как и по новому, блогеру вменена часть 1 статьи 354.1 – то есть реабилитация нацизма без дополнительных квалифицирующих признаков.

Ишутов вину не признал.

Мерой пресечения подозреваемому был назначен запрет определенных действий. Блогера ограничили в передвижениях, а также запретили ему пользование интернетом.

Между тем 13 марта нынешнего года следователь СКР объявил Ишутову об открытии нового дела – по пункту “г” части 2 статьи 242.1 УК (изготовление детской порнографии и ее оборот через интернет). Такое обвинение предусматривает от 3 до 10 лет колонии. Чиновник заявил, будто на компьютере блогера, изъятом при обыске в октябре, хранились порнографические материалы.

“Никакой описи изъятия файлов из техники Ишутова нет, – отмечал адвокат Иванов. – Остается также вопрос, почему экспертиза по найденным порнографическим материалам была назначена только в этом году (заключение датировано 26 января. – Ред.) Я могу предполагать, что следователи не смогли найти достаточных доказательств по первому делу и решили притянуть к оппозиционеру “негативный образ”, который создает одно слово “порнография”.

По новому делу Ишутов также отказался признать вину. Следователь задержал блогера до суда о мере пресечения. Он настаивал на отправке подозреваемого в СИЗО, однако судья вечером того же дня поместил Ишутова под домашний арест.