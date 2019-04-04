Четверг, 4 апреля 2019

Дзержинский райсуд Волгограда вынес приговор пятерым сторонникам “Артподготовки” по делу о массовых беспорядках, сообщает “Радио Свобода”. Владислав Бондаренко приговорен к 3 годам 6 месяцам колонии, Олег Костик и Станислав Бабанов получили по 3 года, а Михаил Турченко – 2 года. Все будут отбывать наказание в колонии общего режима. Несовершеннолетний Кирилл Литвиненко приговорен к полутора годам условно с двухлетним испытательным сроком.

Бондаренко, студент Волгоградского университета, участвовавший в провокации против других фигурантов дела, объявлен виновным по части 3 статьи 212 (призывы к массовым беспорядкам) и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму). Остальные четверо фигурантов объявлены виновными по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 212 кодекса (приготовление к участию в массовых беспорядках).

Мать осужденного Станислава Бабанова Оксана заявила, что дело – “провокация ФСБ, за которую они (сотрудники ФСБ. – Ред.) должны ответить по закону”. “Будем на них в суд подавать”, – сказала она. Оксана Бабанова заметила, что за время пребывания ее сына в СИЗО он подорвал здоровье – у него порок сердца, проблемы с сосудами головного мозга и сильное истощение. Политзек потерял 20 килограмм, поскольку он вегетарианец и не может употреблять мясо и молоко, а того количества фруктов и овощей, которое выдается в изоляторе, ему не хватает.

Адвокат Бондаренко Денис Потапов назвал приговор несправедливым. “Получим на руки приговор и будем его оспаривать. Часть вины мой подзащитный признал. Но обвинения в участии в массовых беспорядках мы решительно отвергаем”, – сказал он.

Ранее сообщалось, что Бабанов и Костик отказывались признать вину. Турченко и Литвиненко полностью признали ее; Турченко взяли под стражу в зале суда. Бондаренко признал вину в экстремизме.

Самым первым из осужденных, обратившим на себя внимание силовиков, был Бондаренко – 3 ноября 2017 года областное УФСБ открыло против него дело по 280-й статье. Согласно фабуле этого дела, месяцем раньше, в октябре, студент создал в Телеграме четыре чата – “Краснодар”, “Москва”, Volgograd и REV.51117, – участниками которых стали около 30 человек.

В этих чатах, согласно фабуле дела об экстремизме, Бондаренко распространял “идеи данной организации (“Артподготовки”. – Ред.), в том числе насильственного воспрепятствования законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, до неопределенного круга лиц”. Как утверждалось, он помещал голосовые сообщения с призывами вооружаться, запасать взрывчатку и горючее, нападать на силовиков, похищать оружие, а затем захватить здания государственных структур в Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Москве.

Когда именно задержали Бондаренко, точно неизвестно. Однако из материалов дела следует, что с 1 по 3 ноября он делал публикации в чатах уже под контролем оперативников ФСБ – как утверждалось, “с добровольного согласия”.

С другими фигурантами дела о массовых беспорядках Бондаренко с середины октября активно общался в Телеграме. Он убедил знакомых отправиться в Москву, как утверждал СКР, “для участия в массовых беспорядках” – революции, которую лидер “Артподготовки” Вячеслав Мальцев назначил на 5 ноября.

На суде об аресте Бондаренко упоминалось сообщение о маршрутке, которая бесплатно должна довезти оппозиционеров до Москвы.

Днем 3 ноября Бондаренко, действовавший под контролем оперативников ФСБ, и четверо других фигурантов, встретились у гипермаркета “Столплит”, где якобы и ожидала маршрутка. Там их и задержали полицейские и силовики из спецслужбы. По данным “Радио Свобода”, перед задержанием фигуранты успели сесть в микроавтобус.

Как говорилось в деле, Бабанов был “вооружен” двумя металлическими касками. У Турченко, заявлял СКР, изъяли лом, у школьника Литвиненко – охотничий карабин “Сайга”, а у Костика – нож и деревянную палку.

Бабанова, Костика и Турченко доставили в полицию, где на них сфабриковали отличающиеся лишь именами привлекаемых протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Как утверждалось, в 1:50 ночи 4 ноября они приставали к прохожим и матерились. Утром 4-го числа судья Центрального райсуда города Олег Полянский арестовал всех троих на семь суток. Все привлекаемые признали вину.

Где после задержания находился несовершеннолетний Литвиненко, неизвестно.

Также неизвестно, куда отправили Бондаренко. Тот же Центральный райсуд отправил его в СИЗО по делу об экстремизме лишь 10 ноября.

Между тем днем 4 ноября административно арестованного Бабанова оперативники ФСБ привезли в наручниках домой на обыск. Были изъяты флэшки и старый винчестер. Акт обыска не составлялся.

В ночь на 11 ноября срок арестов Бабанова, Костика и Турченко истек. Около 3 ночи, как рассказывал отец Бабанова Владимир, мужчин вывезли из спецприемника и выпустили у магазина “Ашан”. Тут же полиция задержала их вновь. Днем 11-го числа судья Дзержинского райсуда Оксана Киктева арестовала Бабанова и Костика еще на пять суток по той же части 1 статьи 20.1 КоАП. В этот раз они были также объявлены виновными в матерной брани. Был ли повторно арестован Турченко, неизвестно.

По окончании срока второго ареста Бабанова и Костика освободили. Около трех недель они оставались на свободе.

Дело о массовых беспорядках СКР открыл лишь 4 декабря. Им занимался 1-й отдел по расследованию особо важных дел регионального главка ведомства. С делом о беспорядках объединили в одно производство “экстремистское” дело Бондаренко. Три дня спустя, 7-го числа, Бабанов после звонка следователя отправился на допрос и был задержан. Тогда же задержали Костика. На другой день обоих отправили в СИЗО.

До ареста Бабанов рассказывал отцу, что в спецприемнике его принуждали к оговору неких людей, однако он ответил отказом. Между тем после ареста активиста следователь заявлял Бабанову-старшему: “Вот если бы Стас сейчас дал показания, он бы сидел уже дома”.

Костик до ареста жил в Волгоградской области; остальные фигуранты – в столице региона.

В августе 2016 года Бабанов участвовал в местной акции Стратегии-31. Он вышел с плакатом “Путин, хватит врать и воевать!”. “Против вообще всех агрессивных войн, развязанных режимом Путина: на Украине, в Сирии”, – пояснил активист “Кавказскому узлу”.