Четверг, 4 апреля 2019

Управление СКР по Югре отказалось возбуждать уголовное дело о пытках силовиками свидетелей Иеговы в Сургуте, сообщает Znak.com со ссылкой на окружного уполномоченного по правам человека Наталью Стребкову. Отказ открывать дело подтвердили и в самом управлении.

“У меня на руках имеется письменный ответ от Следственного комитета о том, что проверка процессуальная завершена. По ее результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи отсутствием состава преступления в действиях сотрудников правоохранительных органов”, – сообщила Стребкова.

По словам омбудсмена, накануне она направила в прокуратуру Югры запрос, в котором попросила проверить законность и обоснованность отказа СКР возбуждать дело. Стребкова попросила надзорное ведомство обратить внимание на заключение независимых экспертов, подтвердивших наличие травм у свидетелей Иеговы, которые могут свидетельствовать о том, что они подверглись пыткам.

27 марта в пресс-службе югорского управления СКР заявили, что задержанные в Сургуте иеговисты получили травмы не во время облав, а позже. При этом в следственном ведомстве признали, что силовики перед обысками “применили боевые приемы к нескольким задержанным в рамках своих полномочий, поскольку те активно сопротивлялись”. Как утверждалось, в результате те получили незначительные гематомы и ссадины на ногах.

Всего с заявлениями о пытках и применении физической силы в ходе облав на свидетелей Иеговы в Сургуте в правоохранительные органы обратились девять человек.

В заключениях официальных судебно-медицинских экспертиз утверждается, что остальные травмы, о которых заявляли пожаловавшиеся на пытки, в том числе ожоги от электрошокера, якобы не могли быть нанесены в день следственных действий, а были получены позже. Относительно нескольких задержанных эксперты пришли к выводу, что у них нет каких-либо телесных повреждений.

28 марта на пресс-конференции в Москве адвокат Егиазар Черников заявил, что экспертиза подтвердила возможность получения свидетелями Иеговы, заявившими о пытках, телесных повреждений во время допроса. По словам юриста, локализация следов применения электрошокера на одежде совпадает с повреждениями на телах пострадавших. В заключении экспертов говорится, что ссадины на их телах характерны для “электрометок”.

Обыски и задержания по сургутскому делу свидетелей Иеговы прошли 15 февраля как в Сургуте, так и в Лянторе, а также других населенных пунктах Югры. По неофициальным данным, всего прошло 22 обыска, по итогам которых задержали несколько десятков человек.

Пытки проводились на первом этаже здания горотдела СКР как 15 февраля, так и на следующий день в перерывах между допросами. Им подверглись как минимум семеро верующих: 32-летний техник Евгений Кайряк, 52-летний инженер Вячеслав Боронос, 41-летний электрогазосварщик Алексей Плехов, 21-летний ремонтник лифтов Кирилл Северинчик, 31-летний технический специалист Артем Ким, 41-летний водитель Сергей Волосников и 57-летний Сергей Логинов. Задержанных избивали, обливали водой, применяли к ним электрошокер, душили полиэтиленовым пакетом, делали им некие уколы.

Большинство задержанных в ходе облав остались на свободе, в СИЗО затем были отправлены три человека – Логинов, 42-летний Евгений Федин и 52-летний Артур Северинчик, отец Кирилла Северинчика. 8 марта окружной суд Югры отменил решение об аресте Северинчика.

Сургутское дело иеговистов дело квалифицировано по частям 1 (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет колонии), 1.1 статьи 282.2 УК (склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации; от 4 до 8 лет). Всего его фигурантами, по данным сайта “Свидетели Иеговы в России”, являются 19 человек. В таком случае это самое массовое из дел иеговистов, возбужденных в стране.