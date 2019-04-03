Среда, 3 апреля 2019

Комитет Конгресса США решил затребовать полный текст доклада Мюллера с помощью повестки

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал в поддержку резолюции, предполагающей направить повестку главе Минюста Уильяму Барру с требованием предоставить Конгрессу полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера без каких-либо изъятых из него фрагментов. Трансляция заседания велась в среду на сайте комитета. Там же размещен соответствующий пресс-релиз.

В поддержку резолюции проголосовали 24 члена комитета, против – 17, передает ТАСС. При этом мнения в целом разошлись в зависимости от политической принадлежности конгрессменов: демократы поддержали требование, в то время как республиканцы не были согласны с резолюцией.

На прошлой неделе председатель комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк) опубликовал заявление с требованием к Барру предоставить полный текст доклада Мюллера ко 2 апреля, однако глава Минюста не сделал этого. Ранее Уильям Барр говорил о том, что намерен предоставить Конгрессу полный текст доклада к середине апреля. Он мотивировал это необходимостью скрыть некоторые данные о частных лицах, которые упоминаются в расследовании Мюллера, но в отношении которых не было выдвинуто обвинений.

24 марта Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса США основные выводы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в Конгресс. Объем документа составлял четыре страницы. В нем говорилось о том, что Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Трампа и властями России.

Тем не менее Мюллер отказался делать однозначный вывод о том, мог ли Трамп чинить препятствия правосудию. Барр, рассмотрев итоги расследования Мюллера вместе с первым заместителем министра юстиции Родом Розенстайном, пришел к выводу, что спецпрокурор не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих попыток влияния занимался с мая 2017 года бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

40% американцев верят в сговор Трампа с Москвой

Сорок процентов американцев считают, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования, посвященного российскому вмешательству в выборы 2016 года в США, не снял подозрений в отношении возможного сговора президента Дональда Трампа с Москвой. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник в газете The Wall Street Journal итоги опроса, организованного совместно с телекомпанией NBC.

На вопрос о том, считают ли они, что доклад спецпрокурора очистил Трампа от подозрений, 29% респондентов ответили утвердительно, 11% не высказали определенного мнения, а 40% считают, что доклад не обеляет Трампа окончательно. В то же время 57% участников опроса заявили, что доклад спецпрокурора не породил у них новых сомнений относительно президентства Трампа, а 36% высказали противоположную точку зрения.

В опросе, проходившем 23-27 марта, участвовала тысяча американцев. Погрешность полученных результатов составляет 3,1%.