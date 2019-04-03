Среда, 3 апреля 2019

Европарламент принял поправки в газовую директиву Евросоюза. Об этом сообщается на сайте ЕП.

В поддержку поправок проголосовали 465 депутатов, против – 95; воздержались 68.

Одна из существенных новелл заключается в том, чтобы поставщик газа из стран, не состоящих в Евросоюз, и оператор газопровода, приходящего в ЕС по морю, были полностью независимы друг от друга, а доступ к мощностям – открыт третьим лицам. Это, пояснили авторы инициативы, обеспечит бóльшую конкуренцию на рынке, а следовательно – понижение цен для пользователей.

Для поставщиков газа из стран – членов Евросоюза такие правила действовали и ранее. Теперь они распространены на компании из государств, не входящих в ЕС.

Чтобы поправки вступили в силу, теперь их должен утвердить Совет ЕС на уровне глав государств. Ожидается, что вопрос будет рассмотрен в мае.

Как отмечает ТАСС, поправки приняты в редакции, которая значительно смягчена по сравнению с первоначальной. Внесения коррективов добилась Германия, активно продвигающая постройку “Северного потока - 2″. Согласно окончательному тексту документа решение о предоставлении газопроводам исключений из правил должен принимать не Евросоюз, а та страна, в которую газопровод приходит из-за пределов ЕС, хотя для предоставления исключений ей и потребуются консультации с Брюсселем. СП-2 приходит из-за пределов ЕС как раз на территорию Германии.

В середине февраля “Коммерсант” писал, что принятие поправок в газовую директиву ЕС как минимум на несколько лет оставит “Северный поток – 2″ загруженным лишь наполовину. Как пояснялось в статье, хотя сейчас оператор газопровода на 100 процентов подконтролен “Газпрому”, передача его функций фирме, независимой от поставщика, в принципе возможна. Между тем обеспечение доступа третьих лиц к мощностям – условие нереализуемое, поскольку “Газпром” – единственная российская компания, имеющая право экспортировать газ.

Таким образом, указывала газета, Еврокомиссия может запретить “Газпрому” загружать СП-2 больше чем наполовину, с тем чтобы другая половина была зарезервирована для третьих лиц, хотя таковые едва ли когда-нибудь появятся. Именно такое ограничение ЕК ранее наложила на газопровод OPAL – продолжение первого “Северного потока”.

Отмечалось, что проблему можно решить, как раз распространив на СП-2 исключения из правил ЕС. Такой возможности сейчас и добилась Германия.