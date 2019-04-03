Среда, 3 апреля 2019

По делу о нападениях на росгвардейцев, будто бы совершенных на протестной акции в Магасе 27 марта, задержаны председатель Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев и еще восемь человек. Об этом сообщил в своем блоге на “Кавказском узле” председатель правозащитной НПО “Машр” Магомед Муцольгов.

Правозащитник привел имена всех задержанных. Помимо Хаутиева это Адам Ажигов, Ваха Барахоев, Хаваж Дзауров, Або Добриев, Ибрагим Мужухоев, Амир Осканов и Гелани и Магомед Хамхоевы.

Подозреваемые вывезены в Кабардино-Балкарию и помещены в ИВС в Нальчике. С ними проводятся следственные действия.

Мера пресечения задержанным пока не избрана, добавил Муцольгов. “Учитывая сроки задержания, – отметил правозащитник, – мера пресечения в отношении этих людей должна быть избрана до 6 часов утра завтрашнего дня, но, вероятнее всего, это будет сделано сегодня, до вечера 4 апреля. В случае, если мера пресечения им избрана не будет, их обязаны отпустить не позднее завтрашнего утра”.

Несколько дней назад Хаутиева допрашивали в СКР в статусе свидетеля по делу о нападениях. Утром в среду в Ингушетии прошли задержания лидеров и активистов протестов. Однако если большинство доставили на суды по административным протоколам, то местонахождение 28-летнего Хаутиева и еще нескольких человек весь день оставалось неизвестным.

“Я вчера, 3 апреля, весь день был у суда, – рассказал “Кавказскому узлу” Адам Хаутиев, отец оппозиционера. – Думал, туда его привезут, но не привезли… У него четверо детей, жена беременная. У нас отобрали все телефоны, всю технику”.

Хаутиев-старший тогда обратился за информацией о судьбе сына в СКР, однако чиновники заявили ему, что сведениями не располагают.

Установить местонахождение задержанных удалось только в четверг.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти), предусматривающей до 10 лет колонии. Его расследует управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Как заявляло ведомство, во время акции в Магасе от действий “группы неустановленных лиц” пострадали 10 росгвардейцев.

Еще в последних числах марта ряду лидеров протестов были разосланы повестки на допросы по второму делу. За три дня – с 31 марта по 2 апреля – помимо Хаутиева допросили еще нескольких оппозиционеров.

После задержаний в среду по сфабрикованным административным протоколам были арестованы на 10 суток председатель Ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов, члена ИКНЕ и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев и лидер общественного движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев. Председателя Союза тейпов ингушского народа Малсага Ужахова оштрафовали на 150 тысяч рублей. Еще ряду активистов, в том числе заместителю муфтия Ингушетии Мусе Мейриеву, в среду – четверг были назначены 20-тысячные штрафы.

Кроме того, 2-3 апреля 10 суток получили шестеро участников перекрытия федеральной трассы “Кавказ” 27 марта на Экажевском кругу у въезда в Назрань. Еще троих оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Как передают “Кавказ.Реалии”, Мальсагов, Барахоев и Чемурзиев доставлены отбывать аресты в спецприемник в том же Нальчике. Адвокат Магомед Абубакаров рассказал, что всех троих после вынесения постановлений вывезли из суда в войсковую часть, а там посадили на вертолет и отправили в Кабардино-Балкарию.