Среда, 3 апреля 2019

Мировой судья подконтрольного России 30-го участка Белогорского района Крыма Александр Олейников приговорил 16-летнего жителя села Курское (Кышлав) Абдурамана Абдувелиева к полгоду ограничения свободы по обвинению в надругательстве над флагом России (статья 329 российского УК). Об этом сообщила на своей ФБ-странице журналистка Александра Ефименко.

Согласно фабуле дела, 21 мая прошлого года Абдувелиев сорвал в Курском три российских флага, сжег их и выбросил в туалет.

26 июля в Курском прошли обыски по делу. По данным Ефименко, были задержаны несколько человек, все – несовершеннолетние. В итоге, однако, подозреваемым по делу стал только Абдувелиев, а остальных подростков привлекли как свидетелей обвинения. “Граням” Ефименко уточнила, что показаний против подозреваемого не дал только его младший брат.

Когда Абдувелиева после задержания доставили на допрос, полицейские намекнули подростку и его матери, что, если тот не даст признательных показаний, “мы на сутки его оставим здесь и сделаем такое, что сознается в чем угодно”.

В процессе подсудимый признал вину частично. Он подтвердил, что снимал российские флаги, но заявил, что не сжигал их и не бросал в туалет.

Назначенное Абдувелиеву ограничение свободы распространяется в частности на передвижения. Между тем школа, в которой учится подросток, находится за пределами Белогорского района – в черте Судака. В этой связи, отметила Ефименко, семье молодого человека не понятно, как он дальше будет учиться.

Через несколько месяцев после обыска по делу о “надругательстве” над флагом в доме у Абдувелиевых прошел еще один. На заброшенном чердаке были “обнаружены” и изъяты две новые, абсолютно чистые рабочие перчатки, в которых оказались патроны и марихуана. В их хранении подозревается 55-летний отец подростка Умер Абдувелиев. Дело против него, однако, не открыто; ведется ли доследственная проверка, неизвестно.