Среда, 3 апреля 2019

На окраине Минска в урочище Куропаты, месте массового захоронения расстрелянных в 1930-х – 40-х годах, милиция задержала 15 человек, протестовавших против сноса мемориальных крестов. Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Среди задержанных – оппозиционные активисты Павел Северинец, Денис Урбанович, бывший лидер националистической организации “Молодой фронт” Дмитрий Дашкевич, Филипп Шавров, Нина Багинская, Валентина Ерёменок, Валерий Рябцев, Артем Клепец. Имена остальных неизвестны. Всех доставили в УВД Минского района.

“Скорее всего их задерживали, как я предполагаю, из-за того, что они мешали проведению работ, не давали людям выполнять свою работу. Я не знаю, кто и что там делал. Кто-то, может, под колеса лез, кто-то как-то иначе мешал, оттягивал кого-то от чего-то. Будет выясняться, что делали, с какой целью. На основании этого будут принимать решение, привлекать ли к ответственности”, – сказал представитель областной милиции. “Я не исключаю, что их задокументируют, опросят и отправят восвояси. Они доставлены для разбирательства, а как там пойдет, сколько протоколов будет составлено, сколько из них будет привлечено к ответственности, пока не знаю”, – добавил он.

Как сообщает белорусская служба “Радио Свобода”, в четверг были снесены около 70 крестов. В первую очередь снесли те кресты, которые видны с правительственной трассы, по которой каждый день проезжает президент Александр Лукашенко. В сносе крестов по всему периметру мемориала участвовали 8 экскаваторов. Место работ оцепила милиция, урочище начали ограждать металлическим забором. Кресты погрузили в машины, номера которых были обмотаны тряпкой.

Директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович сообщил БелТА, что в Куропатах проводятся плановые работы – второй этап благоустройства, монтируется ограждение. “Одновременно удаляются незаконно установленные сооружения в виде крестов. Они убираются там, где ставится ограждение”, – сказал он.

Кресты в Куропатах были установлены летом 2018 года Дашкевичем с единомышленниками.

1 марта Лукашенко в ходе “Большого разговора с президентом” раскритиковал народный мемориал в Куропатах. “И чтобы демонстраций с крестами по периметру там тоже не было. Ну зачем вы там повыставляли эти белые кресты? Вам что, церковь разрешила это делать? Это демонстрация, а я против такой демонстрации”, – сказал он.