Четверг, 4 апреля 2019

Член Ингушского комитета национального единства и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, арестованный в среду на 10 суток по “митинговой” статье КоАП, объявил голодовку в спецприемнике в Нальчике. Об этом вечером 4 апреля сообщил в своем блоге на “Кавказском узле” председатель правозащитной НПО “Машр” Магомед Муцольгов.

Как позже уточнила адвокат Фатима Урусова, днем в четверг Барахоев передал заявление о начале голодовки посетившему его прокурору. Из камеры активиста убрали все продукты.

Свою акцию, продолжила Урусова, Барахоев назвал взвешенным решением, имеющим политическую подоплеку. Голодовкой он рассчитывает привлечь внимание общества и “руководства страны” к проблеме аннексии ингушских земель Чечней, а также к коррупции во власти Ингушетии и попранию законов ингушскими чиновниками и силовиками.

Барахоев также потребовал встречи с председателем президентского Совета по правам человека Михаилом Федотовым и председателем комитета “Гражданское содействие” Светланой Ганнушкиной.

Активисту 65 лет. “Состояние здоровье Ахмеда вызывает серьезные опасения за него”, – отметил Муцольгов. Начальник спецприемника, однако, заверил, что голодающего будет ежедневно посещать гражданский врач.

Между тем, добавил Муцольгов, председатель Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев и еще восемь человек, в среду задержанных по делу о нападениях на росгвардейцев, будто бы совершенных на протестной акции в Магасе, вывозят из ИВС в Нальчике в Пятигорск, в ЦПЭ УМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Адвокатов по соглашению к ним не допускают.

При этом двое суток с момента задержания активистов в пятницу утром истекают, а информации об аресте задержанных по состоянию на вечер четверга так и не появлялось.