Четверг, 4 апреля 2019

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобы родственников пассажиров малайзийского Boeing-777, сбитого 17 июля 2014 года над Восточной Украиной. Об этом сообщается на сайте суда.

В суд подано две жалобы, одна – от 6 мая 2016 года, вторая – от 23 ноября 2018-го. Заявителями по жалобам выступают 380 родственников погибших из Австралии, Бельгии, Канады, Германии, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Нидерландов, Новой Зеландии, Филиппин, Британии, США и Вьетнама.

В жалобах заявители ссылаются на статью 2 Европейской Конвенции о правах человека (право на жизнь). Они заявляют, что Россия прямо или косвенно ответственна за смерти их родственников и не выполнила обязательство провести эффективное расследование или содействовать другим расследованиям. Кроме того, заявляется, что Россия в нарушение статьи 3 Конвенции (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) не сотрудничает с международным расследованием. Во второй жалобе родственники пассажиров рейса MH17 также заявляют о нарушении Россией статей 6 (право на справедливый суд), 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской Конвенции.

В четверг Deutsche Welle сообщила, что родственники летевшего рейсом MH17 американца Куинна Лукаса Шенсмена подали в американский суд иск к “Сбербанку”, ВТБ и платежным системам Moneygram и Western Union. Они обвиняют финансовые структуры в предоставлении услуг ДНР. По словам адвоката семьи Дэвида Пресмена, ДНР “систематически и открыто запрашивала финансовую поддержку у людей по всему миру, чтобы с ее помощью получать оружие и боеприпасы”, а средства пророссийским сепаратистам поступали “при содействии расположенных в США компаний, которые осуществляют денежные переводы, а также российских банков”.

30 января 2018 года в Чикаго судья Северного округа Иллинойса Джоан Хамфри Лефкоу удовлетворила иск, поданный семьями родственников пассажиров MH17, к бывшему “министру обороны ДНР” Игорю Гиркину. Судья постановила взыскать с экс-командира боевиков 400 миллионов долларов. Заявителями выступили родственники 25 жертв, в том числе 10 подданных Нидерландов.

При уничтожении Boeing-777 погибли 298 человек, в том числе 80 детей: 192 подданных Нидерландов, 44 подданных Малайзии, 27 подданных Австралии, 12 граждан Индонезии, 10 подданных Британии, по четверо бельгийцев и германцев, трое граждан Филлипин, по одному подданному Канады и Новой Зеландии.

Как установила международная следственная группа, состоящая из представителей Украины, Нидерландов, Бельгии, Малайзии и Австралии, самолет обстреляла 53-я зенитно-ракетная бригада Вооруженных сил России.

25 мая прошлого года Нидерланды и Австралия официально возложили на Россию ответственность за атаку. В совместном заявлении правительства двух стран призвали Москву “к диалогу для поиска решения, которое соответствовало бы тем огромным страданиям и материальному ущербу, которые причинила атака на самолет”. Суд над виновными в обстреле лайнера должен пройти в Нидерландах.

23 января стало известно, что Украина, Бельгия, Австралия, Нидерланды и Малайзия подписали меморандум о финансировании преследования виновных в уничтожении Boeing-777.

20 февраля появилась информация, что Украина объявила в розыск генерала ГРУ Олега Иванникова, который занимался перевозкой зенитно-ракетного комплекса “Бук”, с помощью которого был уничтожен Boeing-777.