Среда, 3 апреля 2019

Петербургский оппозиционный активист Владимир Иванютенко, заключенный в СИЗО по делу об обороте взрывчатки, 28 марта прекратил голодовку протеста, которую продолжал 34 дня – с 22 февраля. Об этом теперь, неделю спустя, сообщило ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Как рассказал Идрисов, решение политзек принял, “убедившись, что государство его требований не слышит, а общество не сильно поддерживает”.

Требованиями голодовки Иванютенко были прекращение фабрикуемого против него дела, а также освобождение всех политзаключенных России, включая граждан Украины.

Медики СИЗО-6 в поселке Горелово под Петербургом несколько недель игнорировали акцию. Впервые политзека осмотрели лишь 15-16 марта.

Активиста продолжали удерживать в 100-местной камере, хотя заключенных, объявивших голодовку, положено переводить в одиночки. Адвокату Ксении Михайловой потребовалось подать администрации СИЗО несколько жалоб, прежде чем фсиновцам было дано указание чаще посещать политзека для контроля его состояния.

21 марта, когда в Невском райсуде Петербурга Иванютенко продлевали арест, адвокаты вызвали ему скорую. Однако прибывших врачей конвоиры допустили к политзеку только после оглашения постановления, когда публику удалили из зала. По итогам слушаний судья Наталья Гордеева оставила Иванютенко в СИЗО на срок до 20 мая.

Для восстановления после голодовки, рассказал Идрисов, политзеку нужно передавать в СИЗО качественные растворимые каши, пюре, соки с мякотью и овощи.

27 декабря 2017 года Иванютенко пережил покушение. Когда активист вышел из подъезда, двое преступников оглушили его электрошокером, а затем дважды ударили ножом: в печень и в область сердца. Днем раньше во время пикета на Невском проспекте оппозиционеру угрожали боевики НОД.

Прошлой осенью Иванютенко опознал в одном из нападавших Валерия Амельченко – одного из подручных олигарха Евгения Пригожина.

По уголовному делу активист был задержан 19 февраля оперативниками ЦПЭ. Два дня спустя его отправили в СИЗО. Дело фабрикует дознаватель УМВД по Невскому району Петербурга Ирина Человечкова. На слушаниях об аресте дознаватель обосновывала свое ходатайство в частности тем, что Иванютенко будто бы “является активным участником националистической организации “Антивоенный комитет”.

Оппозиционеру вменена часть 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки), предусматривающая до 5 лет колонии. Как заявляется в деле, 18 февраля в магазине “Пятерочка” на улице Дыбенко с Иванютенко был проведен “оперативный эксперимент”, в ходе которого активист оставил в камере хранения магазина для агента силовиков, фигурирующего в деле под псевдонимом Григорий Иванов, отрезок огнепроводного шнура и два электродетонатора с зарядом гексогена или ТЭНа массой около 1 грамма. “Иванов” передал сверток силовикам.

Сам Иванютенко убежден, что под именем Иванова скрывается 39-летний Георгий Левин. Известно, что Левин окончил Петербургский университет МВД и до 2004 года работал оперативником одного из отделов милиции Фрунзенского района города.

Провокатор Георгий Левин. Источник: andreychernuhin.livejournal.com

С 2017 года Левин и еще один провокатор – некто Козлов – пытались втереться в доверие к петербургским оппозиционерам. В 2018-м они начали убеждать Иванютенко, чтобы он отомстил Амельченко, а затем предложили отомстить и Пригожину. “Фактически, – отмечал правозащитник Идрисов, – речь шла о приготовлении и совершении убийства Пригожина путем подрыва его автомобиля с помощью самодельного взрывного устройства”.

Иванютенко с самого начала расценил предложения Левина и Козлова как провокацию и рассказал о ней знакомым. Однако он попытался самостоятельно разоблачить агентов. “Очевидно, что они его переиграли”, – заметил правозащитник.

Как передавала “Новая газета”, Иванютенко сообщал, что пакет со шнуром и детонаторами ему передал в декабре прошлого года Левин. Однако, настаивал активист, от содержимого пакета он избавился, а для Левина в “Пятерочке” оставил сверток с замазкой, купленной в строительном магазине.

Идрисов не исключал, что в дальнейшем Иванютенко инкриминируют также часть 1 статьи 30 – пункты “а”, “е” части 2 статьи 105 УК (подготовка убийства двух или более лиц общеопасным способом). Такое обвинение предусматривает срок до 10 лет.

Действительно, в показаниях “Иванова” и документах об осмотре переданного им пакета помимо огнепроводного шнура и детонаторов фигурирует 400-500 грамм некоего пластичного вещества бежевого цвета. Сам Иванютенко отмечал, что в пакете, который он получил от Левина, действительно кроме шнура и детонаторов было некое вещество, напоминающее не то мыло, не то замазку. Однако это вещество пока экспертизе подвергнуто не было и в деле не фигурирует.

“Новая” сообщала также, что “незаинтересованным лицом” (понятым) при оперативно-разыскных мероприятиях с Иванютенко был Сергей Губанов – бывший оперативник УМВД по Северо-Западному федеральному округу, ныне с большой вероятностью являющийся боевиком ЧВК Вагнера. Он один из учредителей Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов, эмблема которой идентична эмблеме вагнеровцев. В феврале 2017 года Губанов, Амельченко (участник покушения на Иванютенко) и еще несколько боевиков вылетали по заданию службы безопасности Пригожина в Сирию для испытания ядов.