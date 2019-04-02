Вторник, 2 апреля 2019

В Петербурге активисты движения “АгитРоссия” установили надгробие Владимиру Путину напротив Исаакиевского собора, сообщается в телеграм-канале движения.

На черной доске, установленной у собора, помещено фото Путина. Оно подписано: “Путин В. В. 1952-2019. Предал народ России”.

“Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление Путин умер для граждан России”, – заявили активисты.

10 марта могильный памятник Путину с оградой появился в Набережных Челнах у горотдела СКР. 12 марта Набережночелнинский горсуд по обвинению в установке памятника арестовал на 28 суток 37-летнего активиста “бессрочного протеста” Карима Ямадаева, а еще одному активисту, 32-летнему Николаю Переседову, дал 6 суток ареста. Ямадаева объявили виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных акий), Переседова – по части 2 той же статьи (проведение публичного мероприятия без подачи уведомления). Ямадаев под арестом держит голодовку.

18 марта в знак солидарности с Ямадаевым активисты “бессрочного протеста” установили надгробие Путину в Москве. Через два дня боевики SERB установили мемориальную доску участнику “бессрочки” Дмитрию Иванову, который в акции не участвовал.