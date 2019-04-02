Вторник, 2 апреля 2019

Национальный антитеррористический комитет объявил, что в Кабардино-Балкарии убиты двое участников вооруженного подполья. Сообщение опубликовано на сайте НАКа.

По информации регионального главка СКР, во вторник около 15 часов гаишники в городе Баксан остановили “для проверки документов” некую машину. Водитель обстрелял силовиков из пистолета, после чего, бросив машину, бежал. При этом утверждается, что он “по случайному стечению обстоятельств” не попал ни в кого из полицейских.

Телеграм-канал силовиков “Оперативная линия” излагал фабулу событий иначе. Как утверждалось, в 10 утра подозреваемый открыл стрельбу при попытке задержания оперативниками ЦПЭ.

В свою очередь, телеграм-канал “Северный Кавказ” передавал, что скрывшимся водителем был предположительно 29-летний Хусен Аджиев, ранее судимый по части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов). Заявлялось, что он скрылся в ауле Баксанёнок в 9 километрах к востоку от Баксана.

Баксанский горотдел СКР открыл дело. Около 23 часов оперативная группа, включающая силовиков из ФСБ, ЦПЭ и Росгвардии, попыталась остановить для проверки машину на трассе Благовещенка – Прохладный. Однако, заявляется в сообщениях НАКа и СКР, двое ехавших в ней мужчин открыли по членам опергруппы стрельбу из автомата и попытались скрыться, но были убиты ответным огнем.

Среди силовиков и мирных жителей пострадавших, как утверждается, нет.

НАК сообщает, что погибшие идентифицированы, однако их имен не приводит. Заявляется, что убитые были связаны с “Исламским государством”. СКР, однако, передает, что личности погибших только устанавливаются.

Дома у одного убитых, по утверждению НАКа, обнаружено “замаскированное подземное сооружение для скрытного проживания”.

При погибших, утверждает СКР, обнаружены пистолет, автомат и патроны к ним, а также самодельная бомба и запал УЗРГМ.

Дело сейчас квалифицировано по части 1 статьи 222, части 2 этой же статьи (незаконный оборот оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), части 2 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки группой лиц по предварительному сговору) и статье 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя).