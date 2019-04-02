Вторник, 2 апреля 2019

В Челябинске у анархистов Григория Потанина и Дмитрия Дубового во вторник прошли обыски по делу об атаке Михаила Жлобицкого на УФСБ по Архангельской области. Об этом поздно вечером в тот же день сообщило ОВД-Инфо.

В постановлениях об обысках говорилось, что их цель – изъятие электронных носителей информации, на которых может содержаться переписка владельцев со Жлобицким.

У Дубового изъяли ноутбук и мобильник. У Потанина компьютерной техники не обнаружили, поскольку в ноябре прошлого года она была изъята при обыске по делу о вандализме, открытом после появления в одном из городских дворов граффити против пенсионной реформы. Дубовой также является фигурантом этого дела.

Самого Потанина дома во время обыска не было.

Ранее стало известно, что во вторник был проведен еще один обыск по делу – в Мурманске, у родителей петербургского юриста Александра Передрука, сотрудничающего с “Солдатскими матерями Петербурга” и “Апологией протеста”. Следователь мурманского главка СКР, явившийся в сопровождении оперативника ФСБ, изъял компьютер и флэшку – как утверждалось, для того чтобы выяснить, был ли знаком Передрук со Жлобицким.

“Со Жлобицким я не был знаком, и все, что знаю об этом уголовном деле, мне известно из СМИ”, – отметил сам юрист.

Утром 31 октября 17-летний второкурсник Архангельского политехнического техникума Жлобицкий вошел в здание регионального УФСБ и взорвал на проходной самодельную бомбу. Активист погиб на месте. Трое силовиков получили ранения.

Непосредственно перед акцией Жлобицкий опубликовал в Телеграме обращение, в котором среди прочего заметил: “Причины для вас вполне ясны. Т. к. ФСБ охуела, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это”.

После акции Жлобицкого по всей России начались облавы. В ходе одной из них был задержан 14-летний московский анархист Кирилл Кузьминкин. Прокремлевские ресурсы утверждали, будто Кузьминкин был последним человеком, которому архангельский активист звонил перед своей акцией.

Подростка отправили в СИЗО по части 3 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки в составе организованной группы; от 5 до 12 лет колонии) и части 3 статьи 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки в составе организованной группы; от 8 до 12 лет). Заявлялось, что при обыске в квартире подростка ФСБ обнаружила самодельные взрывчатые смеси на основе селитры, бездымный порох и иные взрывчатые вещества. Другие источники передавали, будто у Кузьминкина нашли и готовую бомбу.

Молодой человек отказался признать вину.

С конца ноября никакой новой информации о деле Кузьминкина, насколько известно, не появлялось.

Кроме того, с ноября прошлого по март нынешнего года было возбуждено как минимум четыре дела об одобрении акции Жлобицкого, квалифицированные по статье 205.2 УК. По первому арестовали калининградского анархиста Вячеслава Лукичева. Он признал вину и 14 марта был оштрафован на 300 тысяч рублей, после чего освобожден.

В январе нынешнего года по подобному делу в СИЗО был отправлен петербуржец Павел Зломнов. В феврале дело открыли против журналистки “Эха Москвы во Пскове” Светланы Прокопьевой. Журналистка остается на свободе.

В марте стало известно, что дело по статье 205.2 открыто против Екатерины Мурановой, анархистки из карельского города Медвежьегорска. Муранову также не стали помещать под арест.