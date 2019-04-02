Вторник, 2 апреля 2019

Работающий в Назрани Магасский райсуд Ингушетии арестовал на 10 суток трех лидеров протестов в регионе: председателя Ингушского комитета национального единства Мусу Мальсагова и члена ИКНЕ и Совета тейпов ингушского народа Ахмеда Барахоева. Такую информацию сообщают “Кавказ.Реалии”.

По информации “Медиазоны”, на такой же срок арестован и лидер общественного движения “Опора Ингушетии” Барах Чемурзиев.

Как уточняет “Фортанга”, решение по делу 65-летнего Барахоева вынес судья Руслан Котиев.

Появившаяся днем информация об аресте председателя Союза тейпов ингушского народа Малсага Ужахова оказалась неверной – в действительности он оштрафован на 150 тысяч рублей.

Сопредседателю Всемирного конгресса ингушского народа, бывшему главе регионального МВД Ахмеду Погорову, а также лидеру общественной организации “Выборы Ингушетии” Исмаилу Нальгиеву и замдиректора назрановского Мемориального комплекса жертв репрессий Зарифе Саутиевой назначены штрафы 20 тысяч рублей.

Относительно Мальсагова и Барахоева сообщалось, что они объявлены виновными по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления). Ужахову вменили часть 8 этой же статьи (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Кроме того, говорится на сайте суда, 10 суток ареста получили участники перекрытия федеральной трассы “Кавказ” 27 марта на Экажевском кругу А. Аушев и Д. Долгиев. Им вменили часть 6.1 статьи 20.2 кодекса (участие в “несанкционированном” митинге, повлекшем помехи движению транспорта). Еще одному участнику акции, Б. Котиеву, назначили по этой же норме 20-тысячный штраф.

По информации “Кавказского узла”, в суд доставлен также блогер Бекхан Хашагульгов.

Данных о местонахождении председателя Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудина Хаутиева пока, насколько известно, не поступало.

Задержания лидеров протестов прошли в регионе с раннего утра. В домах по крайней мере некоторых оппозиционеров были проведены обыски с изъятием электронной техники. На Московскую улицу Назрани, где расположен Магасский райсуд, пригнали около 10 военных “Уралов”.

Во вторник Магасский райсуд арестовал четверых участников акции на Экажевском кругу – это А. Арчаков, А. Вышегуров, У. Гойгов и Ш. Дидигов. Еще двое – А. Балахоев и Р. Боков – были оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый.

Ранее СКР открыл два уголовных дела в связи с протестами в Ингушетии. Первое квалифицировано по части 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам; до 2 лет колонии); его возбудил еще 25 марта, накануне выступлений, Назрановский межрайотдел ингушского управления ведомства.

Второе дело квалифицировано по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти; срок до 10 лет). Его расследует управление СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу. Согласно фабуле этого дела, 27 марта во время акции в Магасе от действий “группы неустановленных лиц” пострадали 10 росгвардейцев.

Еще в последних числах марта ряду лидеров протестов были разосланы повестки на допросы по второму делу. За три дня – с 31 марта по 2 апреля – по делу допросили Чемурзиева (дважды), Хаутиева, Ужахова, Нальгиева, Барахоева и Погорова. О допросе Мальсагова “Кавказский узел” не сообщал, хотя этот активист тоже получил повестку.

В среду “Фортанга” сообщила, что ФСБ задержала и допрашивает ингушей-росгвардейцев из полка, расквартированного в Назрани. Как утверждалось, “следственные действия проводят в адрес военнослужащих, которые не проявили должного “рвения” в разгоне протестующих в Магасе”.