Вторник, 2 апреля 2019

С сайта Народного собрания Дагестана удалена публикация о отправке протестных заявлений против регистрации чеченским отделением Росреестра права на земельный участок, входящий в состав Кизляра и Кизлярского района. Об этом поздно вечером во вторник сообщил “Кавказский узел”.

Работы по уточнению дагестанско-чеченской границы продолжаются уже несколько месяцев. В частности, демаркация обсуждалась на переговорах спикеров Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова и парламента Чечни Магомеда Даудова (Лорда). Как отмечало издание, процесс идет непублично и жители Дагестана относятся к действиям региональных властей с недоверием.

Ныне удаленную публикацию процитировало, в частности, РИА “Дербент”. В сообщении парламента заявлялось, что право на земли в черте Кизляра и Кизлярского района чеченский главк Росреестра в одностороннем порядке зарегистрировал 16 марта. “Кавказский узел” уточнил, что на кадастровой карте эти земли были отнесены к Шелковскому району Чечни.

В этой связи 28-го числа премьер-министр Дагестана Артем Здунов (в публикации на сайте парламента названный и.о. главы региона) и спикер Шихсаидов направили полпреду Владимира Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Александру Матовникову, руководителю Росреестра Виктории Абрамченко, а также Лорду письма протеста. В письмах говорилось о “недопустимости одностороннего определения границ”.

Поисковики проиндексировали страницу публикации, однако при переходе по ссылке утверждается, что такой страницы не существует. В кэше Google и интернет-архиве Wayback Machine копия сообщения не сохранилась.

“Кавказ.Реалии” со ссылкой на члена комиссии по определению границ Шамиля Хадулаева передали в среду, что причиной удаления публикации стали вопросы о том, почему Здунов в ней назван и.о. главы Дагестана. “Где приказ (главы региона Владимира Васильева. – Ред.) о врио и так далее”, – пояснил функционер. Действительно, на сайтах главы и правительства Дагестана нет информации о назначении Здунова и.о. главы региона и причинах такого решения.

Хадулаев также добавил: “Вопрос с землей, думаю, уже решили и удалят с карты Росреестра”.

“Кавказ.Реалии” отметили, что РИА “Дагестан” – официальная трибуна региональных властей – также удалило новость, написанную по сообщению на сайте Народного собрания. Так же поступили и некоторые другие СМИ, в частности “Лезги газет”.

Проведенный прошлой осенью пересмотр чеченско-ингушской границы, в результате которого Чечня получила значительную часть территории соседнего региона, вызвал прошлой осенью масштабные протесты в Ингушетии. На зиму выступления прервались, однако с конца марта вновь активизировались. Наряду с отменой соглашения о новой границе протестующие добиваются отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.