Вторник, 2 апреля 2019

Клайпедский окружной суд приговорил гражданина Литвы Романа Шушеля к 7 годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщает Delfi.lt.

Генпрокуратура Литвы просила приговорить Шушеля к восьми годам лишения свободы. По законам Литвы ему грозило за шпионаж от 3 до 15 лет.

Шушель родился в 1974 году в России и какое-то время жил в Брянске. По данным Генпрокуратуры Литвы, Шушель был завербован российской разведкой и выполнял задачи по сбору и передаче ей информации. По версии обвинения, осужденный с 2015 года и до его задержания в декабре 2017-го собирал и передавал информацию о военно-морских силах Литвы, кораблях НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах, находящихся в Клайпеде и Клайпедском морском порту, в том числе имеющих значение для нацбезопасности Литвы. Кроме того, у властей возникли подозрения, что Шушель по заданию российской разведки собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, нефтяной компании Klaipedos nafta, об инфраструктуре этих объектов, резервуарах, системах защиты и изменениях.

Есть также данные, что Шушель получил задание установить дружеские отношения с представителями ВМС Литвы и войти к ним в доверие.

Данные о незаконных действиях Шушеля были получены в ходе контрразведывательной операции.

При этом прокуратура подчеркивает, что Шушель не собирал и не передавал засекреченных документов, однако его действия следует расценивать как преступные, поскольку он работал на российскую разведку.

Сам Шушель отрицает вину. Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.

C 2014 года в Литве к лишению свободы за шпионаж были осуждены 5 человек. Некоторые из них уже отбыли наказание.