Вторник, 2 апреля 2019

Сенатор-демократ от Мэриленда Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио в среду вносят в верхнюю палату Конгресса законопроект, предусматривающий жесткие санкции за вмешательство в американские выборы. Об этом сообщает Reuters.

Документ озаглавлен “Акт сдерживания”. Он направлен в первую очередь против России, однако может быть применен против других недружественных стран. В их числе упоминаются Иран, Китай и Северная Корея, которые американская администрация наряду с Россией называла главными источниками киберугроз.

Законопроект устанавливает, что директор Национальной разведки США в течение 30 суток после каждых федеральных выборов должен выяснить, имело ли место прямое или косвенное вмешательство России либо иных стран в американский избирательный процесс.

Если факт вмешательства будет установлен, то помимо прочих мер Акт сдерживание предусматривает обязательное введение в 10-дневный срок санкций.

Применительно к России речь в документе идет о санкциях против банковского и энергетического секторов. В частности, устанавливается, что штрафные меры должны быть введены против любых как минимум двух из следующих пяти банков: Сбербанк, ВТБ, “Газпромбанк”, ВЭБ и “Россельхозбанк”.

Наряду с этим предусматривается запрет для граждан США и действующих в американской юрисдикции компаний на все операции с российским суверенным долгом, облигациями государственного займа России и долгами любых структур, принадлежащих российскому правительству или контролируемых им.

Еще одна мера – заморозка американских активов ведущих российских политиков и бизнесменов.

Наряду с этим Акт сдерживания обязывает администрацию США представить Конгрессу программу мер для предупреждения иностранного вмешательства в американские выборы.

Подобный законопроект Ван Холлен и Рубио уже вносили в Сенат в июле прошлого года. Его одобрили как демократы, так и часть республиканцев. Однако из-за противодействия лидеров республиканцев, тесно взаимодействующих с президентом Дональдом Трампом, на голосование документ так и не поставили. Как отмечает Reuters, Трамп поддержал ряд санкционных инициатив Конгресса, но в части случаев сделал это неохотно.